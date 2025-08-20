Del Blanco: "Hoy Unión es un equipo más compacto y se nota la pretemporada que hicimos"

Mateo Del Blanco reveló qué cambió en Unión con la llegada de Leo Madelón en relación al proceso que venía liderando Kily González.

Unión atraviesa un gran presente futbolístico tras la resonante victoria en Alta Córdoba frente a Instituto, que le permitió alejarse de los puestos de descenso y acomodarse entre los protagonistas de la Zona A de la Liga Profesional. Uno de los jugadores que vive este momento con satisfacción es Mateo Del Blanco, lateral izquierdo que se consolidó en el equipo y que habló con Sol Play 91.5 sobre la actualidad rojiblanca y su propio presente.

“El arribo de Leo (Madelón) nos sirvió para ajustar detalles y enfocarnos en llegar lo mejor posible al cierre del torneo. Después fue tiempo de arrancar de cero, pero la pretemporada que hicimos fue clave, porque físicamente hoy el equipo responde en cada partido”, expresó, destacando el trabajo realizado bajo la conducción técnica actual.

Para Del Blanco, el cambio más notorio está en el funcionamiento colectivo: “Antes quedábamos muy largos en la cancha. Hoy somos un equipo más corto y compacto. El objetivo es sumar en la tabla anual, ir partido a partido, sin mirar ni hacia arriba ni hacia abajo, porque pensar en la tabla solo te agrega presión”.

Del Blanco, y su gran momento en Unión

En cuanto a su presente personal, el defensor valoró que su rendimiento está en línea con el del grupo, aunque reconoció que no siempre fue fácil. Recordó momentos difíciles que también afectaron a su familia en la tribuna: “Mi mamá decidió no ir más a la cancha. Desde el año pasado que prefiere mirar los partidos desde casa porque le costaba aguantar las críticas. En la Sudamericana fue la última vez que estuvo en el estadio. Yo sufría porque sabía que ellos estaban arriba y muchas veces tenían que soportar cosas durísimas”.

Con una mezcla de emoción y alivio, Del Blanco reveló que su madre encontró otra manera de acompañarlo: “Ella siempre está invitada, pero prefiere verlo tranquila en casa. Enciende una velita y lo sigue desde ahí. Es su forma de estar conmigo”.

En medio de la levantada de Unión, Del Blanco se afianza como una pieza clave en el once titular y también como ejemplo de resiliencia, en un equipo que supo recomponerse para transformar la presión en confianza.