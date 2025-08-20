Uno Santa Fe | El País | hospital Garrahan

"No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan": polémica frase de una senadora

"Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora Carmen Álvarez Rivero en el debate en Senadores sobre el Hospital Garrahan

20 de agosto 2025 · 09:56hs
La senadora cordobesa del Frente PRO Libertad

La senadora cordobesa del Frente PRO Libertad, Carmen Álvarez Rivero y una polémica frase sobre el Hospital Garrahan

La senadora cordobesa del Frente PRO Libertad, Carmen Álvarez Rivero, protagonizó una polémica intervención durante el debate por la emergencia pediátrica en la Cámara alta, al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora, generando sorpresa y críticas en el recinto.

La senadora puso en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan

Álvarez Rivero planteó que, en su opinión, se debería repensar el financiamiento del sistema de salud: “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.

Garrahan derecho

La senadora además reclamó que se avance en una reforma tributaria y defendió que todos los contribuyentes tributen según sus ingresos: “El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo”, señaló.

Por otro lado, pidió jerarquizar a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba: “Necesitamos que tenga rango nacional, y yo no pido ni un peso. Eso habilita a profesionalizarse internacionalmente”, expresó.

Finalmente, consideró que su aporte al debate sobre el Garrahan debía ser ese: “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional, eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del Interior”.

hospital Garrahan senadora PRO niños
Noticias relacionadas
La oposición presentó la agenda para Diputados

Diputados sesiona este miércoles: tratarán los vetos de Milei y la comisión investigadora del caso $Libra

Inflación en el país. Huespe alertó sobre el incremento de la canasta alimentaria y la canasta total, que define las líneas de indigencia y pobreza

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

El presidente Javier Milei salió a bancar la película de Francella.

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"

Javier Milei inauguró este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Lo último

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Último Momento
Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!