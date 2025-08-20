Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

El Pulga Rodríguez probará entre este miércoles y el jueves para determinar si podrá estar a disposición de Ezequiel Medrán en Colón, para el choque ante Chacarita.

Colón atraviesa horas clave en la previa del estreno de Ezequiel Medrán como entrenador. En medio de un panorama de incertidumbre deportiva y con la necesidad imperiosa de empezar a sumar, la gran incógnita pasa por saber si Luis “Pulga” Rodríguez podrá estar disponible para el encuentro del sábado a las 17.05 frente a Chacarita en el Brigadier López.

El Pulga Rodríguez, símbolo y referente del club, probará entre este miércoles y jueves para determinar si está en condiciones de ser tenido en cuenta por el nuevo DT.

Su presencia sería un envión anímico para un equipo que necesita reaccionar en este tramo final de la temporada, donde está más cerca de la lucha por la permanencia que de los puestos de Reducido.

La otra novedad importante es el regreso de Cristian García, quien ya recibió el alta y se perfila incluso como posible titular, teniendo en cuenta la suspensión de Zahir Yunis. Su vuelta aparece como una alternativa clave para reforzar el frente de ataque.

Los que quedarán al margen en Colón

En contrapartida, Medrán no podrá contar con Christian Bernardi, Lautaro Gaitán ni Nicolás Thaller, todos descartados por diferentes lesiones. Bajas sensibles en un plantel golpeado, que deberá reacomodarse rápidamente para afrontar un partido determinante.

Con un nuevo técnico en el banco y varias incógnitas por resolver, Colón se juega más que tres puntos el sábado: la posibilidad de recuperar confianza, salir del desconcierto y mantener viva la ilusión de no sufrir con el descenso y, al mismo tiempo, sostener la mínima chance de soñar con el Reducido.