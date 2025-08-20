Arranca la segunda etapa de la Superliga Sudamericana de waterpolo

Regatas de Santa Fe debutará en la segunda etapa de la Superliga Sudamericana que se desarrollará en el Parque Roca de Buenos Aires.

Desde la presente jornada de miércoles 20 hasta el domingo 24 de agosto en la pileta olímpica de Parque Roca en Buenos Aires se disputará la segunda etapa de la Superliga Sudamericana de Waterpolo. Este importante certamen, creado para impulsar el desarrollo del polo acuático en la región, tuvo su primera etapa en Fluminense, Río de Janeiro.

La segunda etapa será en Buenos Aires, y tendrá la etapa final en Santiago de Chile en noviembre. Diez equipos de Sudamérica competirán en esta fase inicial, divididos en dos grupos de cinco. Entre ellos, se encuentra el plantel de Regatas de Santa Fe, que estará dando batalla en el grupo A junto a grandes y duros rivales.

En Santa Fe, Regatas es sinónimo de waterpolo, y por eso será la entidad que jugará esta competencia en Buenos Aires. "Estamos orgullosos de ser parte de la Superliga de waterpolo" señalaron desde la entidad lagunera que tiene habitual participación en la Liga de Honor, y en el cual viene de caer frente al puntero Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por 17 a 12.

El grupo A de la competencia tendrá los siguientes equipos: Regatas Lima, Gimnasia y Esgrima de Rosario, SESI, Biguá y Abda de Brasil. Por su parte, el B, lo conforman Regatas de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Provincial de Rosario, Independiente de Avellaneda y Fluminense de Brasil.

La escuadra lagunera debutará ante Independiente de Avellaneda este miércoles 20, a las 18.40, mientras que ante Fluminense de Brasil será el jueves 21 a las 13, y el viernes 22, a las 13 frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Por la tarde, a las 18.40, lo hará frente a Provincial de Rosario. Terminada la primera fase, el sábado a la mañana será el turno de los cuartos de final y por la tarde de las semifinales. Al día siguiente, se disputará la final y la definición de las posiciones.

El plantel de Regatas de Santa Fe que jugará esta importante competencia está conformado por: Martín Del Rosso, Diego Campanella, Mateo Freyre, Ignacio Pieroni, Alejo Barbosa, Eduardo Bonomo, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Santiago Scalzo, Manuel Fernández, Juan Fernández, Bautista Bosque, Octavio Molinas Romano, Matías Picatto, Lucas Picatto. El cuerpo técnico está integrado por Ovidio López, Facundo Bertoncini y Mariano Fernández.

Fixture Sudamericano de waterpolo

-Miércoles 20/8-

Regatas Lima vs. Abda

Regatas de Santa Fe vs. Independiente de Avellaneda

Provincial de Rosario vs. GEBA

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Biguá

- Jueves 21/8-

Abda vs. Biguá

Regatas Lima vs. Sesi

Independiente vs. Gimnasia de Buenos Aires

Regatas de Santa Fe vs. Fluminense

Biguá vs. SESI

Abda vs. Gimnasia de Rosario

Gimnasia de Buenos Aires vs. Fluminense

Independiente vs. Provincial