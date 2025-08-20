Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Racing y Vélez chocarán mano a mano por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores, tras sus clasificaciones de este martes.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 06:55hs
Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Racing y Vélez chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, garantizando al menos un equipo argentino en las semifinales del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro.

En tanto, el “Fortín” se había traído un empate de Brasil ante Fortaleza, para ganarle con autoridad 2-0 de local y meterse entre los ocho mejores.

Cuándo se juega Racing vs. Vélez

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 17 de septiembre.

La serie iniciará en Liniers y se definirá en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
Racing Vélez Libertadores
