Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera en Colón tras la llegada de Medrán?

Con la salida de Martín Minella y la llegada del Ezequiel Medrán, quien fue arquero, podría cambiar la suerte de Marcos Díaz en Colón. ¿Vuelve?

La salida de Martín Minella como entrenador de Colón no solo abrió la puerta a un nuevo ciclo con Ezequiel Medrán al frente, sino también a la chance de que algunos futbolistas que habían sido marginados recuperen terreno. El caso más resonante es el de Marcos Díaz, arquero de experiencia que había quedado relegado por decisión del anterior cuerpo técnico, avalada además por la dirigencia.

Durante el ciclo Minella, Díaz trabajó apartado del plantel profesional, un hecho que generó sorpresa teniendo en cuenta su trayectoria. Sin embargo, como ocurre en cada cambio de entrenador, la premisa de que “todos arrancan de cero” vuelve a cobrar fuerza, y esta no sería la excepción.

LEER MÁS: Las particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Lo deportivo tendrá ahora un lugar central en la decisión de Medrán. El bajo rendimiento de Tomás Giménez, actual titular, abre la posibilidad de que el experimentado arquero pueda incluso reaparecer en el once inicial en el debut ante Chacarita.

No obstante, también pesan algunos cortocircuitos que Díaz habría tenido con referentes del plantel, un detalle que no puede pasarse por alto y que deberá resolver el nuevo DT.

Marcos Díaz, ¿a disposición de Medrán?

Por lo pronto, lo concreto es que Medrán evaluará a todos en igualdad de condiciones desde este miércoles, cuando dirija su primer entrenamiento. De esa observación dependerá si Marcos Díaz vuelve a ocupar un lugar en la consideración o si continúa apartado.

LEER MÁS: Colón tiene DT: Ezequiel Medrán, del arco a los bancos: su carrera y los números que lo respaldan

En un Colón urgido por resultados y en busca de liderazgo dentro de la cancha, la figura de un arquero con recorrido como Díaz podría transformarse en un recurso valioso. La última palabra, claro está, la tendrá el nuevo entrenador.