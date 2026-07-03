Mundial 2026: tormentas obligan a mover el horario de México vs. Inglaterra

El encuentro estaba programado originalmente para las 22 pero el reglamento obligó a la organización a adelantar el encuentro de octavos de final.

México e Inglaterra disputarán su partido por los octavos de final del Mundial 2026 el domingo a las 15:00, luego de que se confirmara un cambio de último momento motivado por el pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la Ciudad de México durante la tarde y la noche.

El encuentro estaba programado originalmente para las 22, pero el reglamento obligó a la organización a adelantar el encuentro de octavos de final.

Gabriela Cuevas, la representante de México ante la FIFA, ratificó la noticia con el cambio de horario; sin embargo, al momento de conocerse la modificación, ni la FIFA ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habían realizado un anuncio oficial.

Todo lo que conlleva el cambio de horario entre México e Inglaterra

El cambio busca evitar inconvenientes como los ocurridos en el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora más tarde tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica. La medida apunta a garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

La modificación también obliga a replantear entrenamientos, traslados y la planificación de ambas selecciones durante la jornada previa. Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene su preparación con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

Además, las autoridades capitalinas deberán reforzar el operativo de seguridad en zonas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se esperan concentraciones desde las primeras horas del domingo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua anticipa un 60 por ciento de probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, temperaturas de entre 24 y 26 grados, vientos de hasta 40 km/h y chubascos por la noche.

El clima también mantiene bajo observación otros partidos del Mundial, como Brasil-Noruega y Argentina-Cabo Verde, ante la posibilidad de nuevas modificaciones en la programación.