Uno Santa Fe | Ovación | Inglaterra

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete y Harry Kane estiró la ventaja de penal para Inglaterra, que venció a México por 3-2 en el Azteca.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 07:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

Inglaterra venció por 3-2 a México en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland.

El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 y a los 38 minutos de la primera etapa, y Harry Kane marcó de penal en la segunda, mientras que el delantero Julián Quiñones a los 42 y Raúl Jiménez de penal a los 24 del complemento descontaron para México.

México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Inglaterra sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con diez, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford sostuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asedio final, selló su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.

Síntesis del partido entre México vs Inglaterra

  • Mundial 2026.
  • Octavos de final.
  • México 2-3 Inglaterra.
  • Estadio: Ciudad de México.
  • Árbitro: Alireza Faghani (Australia).
  • VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el primer tiempo: 36m y 38m Jude Bellingham (I); 42m Julián Quiñones (M).

Goles en el segundo tiempo: 15m Harry Kane -penal- (I); 24m Raúl Jiménez -penal- (M).

Expulsados en el segundo tiempo: 8m Jarell Quansah (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Edson Álvarez por Montes (M); 12m John Stones por Saka (I); 17m Santiago Giménez por Mora (M); Brian Gutiérrez por Romo (M); 30m Dan Burn por Anderson (I); Djed Spence por O'Reilly (I); 34m Álvaro Fidalgo por J. Sánchez (M); 36m Guillermo Martínez por Quiñones (M).

Inglaterra México Mundial
Noticias relacionadas
en vivo: inglaterra enfrenta a congo con el objetivo de avanzar a los octavos del mundial 2026

En VIVO: Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

estados unidos y belgica, por un lugar entre los ocho mejores del mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026

¡salud, tricampeon! kimberley se quedo con el titulo en el promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Con un doblete de Haaland, Noruega venció 2-1 a Brasil y se metió en cuartos de final.

Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Lo último

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Último Momento
Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

Ovación
Lértora: Hoy dimos un golpe sobre la mesa y demostramos que queremos ser protagonistas

Lértora: "Hoy dimos un golpe sobre la mesa y demostramos que queremos ser protagonistas"

Franco García, clave en su debut en Colón: Lo importante fue sacar el partido adelante

Franco García, clave en su debut en Colón: "Lo importante fue sacar el partido adelante"

Bonansea se vistió de héroe: Lo importante fue que Colón ganó

Bonansea se vistió de héroe: "Lo importante fue que Colón ganó"

Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa