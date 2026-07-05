México quiere hacer historia ante Inglaterra y avanzar a cuartos del Mundial 2026

México se topará con Inglaterra, desde las 21, en el estadio Ciudad de México, en procura de llegar a cuartos de final del Mundial.

México afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando reciba a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Ciudad de México, será arbitrado por Alireza Faghani y contará con transmisión de DSports.

En la previa hubo especulaciones sobre una posible tormenta eléctrica que pudiera afectar el desarrollo del encuentro, aunque el partido se mantiene programado en el horario previsto.

El Tri va por una clasificación que se le niega desde hace cuatro décadas

La selección dirigida por Javier Aguirre llega como una de las revelaciones del torneo. Además de aprovechar la localía, completó una fase impecable y estiró su invicto con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, manteniendo además su arco invulnerable.

Ahora tendrá por delante su examen más exigente. Si logra eliminar a Inglaterra, México volverá a disputar unos cuartos de final después de 40 años, una instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986.

Con Raúl Jiménez como principal referencia ofensiva y un equipo que mostró solidez en todas sus líneas, el Tri intentará dar otro paso histórico ante su público.

Inglaterra busca confirmar su candidatura

Del otro lado estará una Inglaterra que todavía no logró desplegar todo su potencial en el certamen. El equipo conducido por Thomas Tuchel avanzó a los octavos con algunas dudas y, en la ronda anterior, evitó una sorpresiva eliminación frente a República Democrática del Congo.

Los Tres Leones saben que deberán elevar su nivel si pretenden seguir siendo considerados uno de los grandes candidatos al título. Además, el partido marcará su regreso al Estadio Ciudad de México, escenario cargado de historia para el fútbol inglés desde el inolvidable Mundial de 1986.

Con figuras de jerarquía como Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane, Inglaterra buscará imponer su favoritismo frente a un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista.

Formaciones de México e Inglaterra

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 21.00.

Árbitro: Alireza Faghani.

Estadio: Ciudad de México.

TV: DSports.