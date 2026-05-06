Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto pisó fuerte en el Templo del Rock y avanzó a cuartos de final de la Liga Nacional

Instituto le ganó a Obras Basket por 77-75, en el Templo del Rock, y avanzó a los cuartos de final de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 07:29hs
Instituto pisó fuerte en el Templo del Rock y avanzó a cuartos de final de la Liga Nacional

Instituto venció a Obras Basket por 77 a 75, en El Templo del Rock, y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional 2025-26. Leonel Schattmann (21 puntos) y Tomás Monacchi (15) fueron los más destacados en La Gloria. En tanto, Pedro Barral fue el máximo anotador del Rockero con 16.

La visita arrancó al frente, por medio de los aportes de Monacchi (siete tantos) y Nicolás Copello (seis). Sin embargo, el dueño de casa tomó la delantera al cierre del primer capítulo (16-13), gracias a las acciones de Felipe Inyaco (siete) y Barral (cuatro).

El desarrollo del encuentro siguió siendo parejo en el segundo episodio. El anfitrión contó con la firmeza en la lucha rebotera (19-15) y la buena rotación de pelota (siete pases gol). No obstante, La Gloria pasó al frente al término del primer tiempo, mediante las anotaciones de Schattmann (13). También, Leandro Vildoza encestó un doble sobre la chicharra.

El conjunto cordobés abrió el tercer período con una racha de 17 a 7, de la mano de Schattmann (21 puntos -5-10 en triples-, dos rebotes y dos robos en total) y Monacchi (15, siete y dos). Luego, el elenco de Guido Fabbris respondió a través de un parcial de 10 a 2, a través de la intensidad defensiva (ocho recuperos y cuatro tapas). Asimismo, Barral (16 unidades, cuatro tableros y cuatro pases gol) y Federico Zezular (11, cinco y dos bloqueos) hicieron sus contribuciones. Instituto ingresó a los diez minutos finales al frente por 65 a 56.

En el último segmento, el anfitrión achicó la distancia con Inyaco (13 tantos -3-5 detrás del arco-) y Juan Ignacio Brussino (ocho, tres pases gol y dos recuperos) a la cabeza. De todos modos, Schattmann y Gastón Whelan (seis) lideraron las ofensivas con fin de sentenciar la historia.

Síntesis de Obras vs Instituto

OBRAS BASKET (73): P. Barral, T. Sabin, F. Zezular, A. Corum y J. Bilbao (F.I). J. Brussino, J. Respaud, F. Inyaco, M. Mata y J. Bilbao. DT: G. Fabbris.

INSTITUTO (75): L. Vildoza, V. Garello, N. Copello, T. Monacchi y J. Saiz (F.I). L. Schattmann, G. Whelan, L. Salvetti y K. Pomare. DT: S. González.

PARCIALES: 16-13, 39-41 (23-28), 56-65 (17-24) y 73-75 (17-10).

ÁRBITROS: Pablo Estévez, Roberto Smith y Raúl Sánchez.

ESTADIO: El Templo del Rock.

Instituto obras Liga Nacional
Noticias relacionadas
union, con la calculadora en mano: que necesita para sellar la clasificacion

Unión, con la calculadora en mano: qué necesita para sellar la clasificación

Universitario procedió a la renovación parcial de sus autoridades.

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

bayern münich y psg, cara a cara por un lugar en la final de la champions

Bayern Münich y PSG, cara a cara por un lugar en la final de la Champions

se pone en marcha la 8° fecha del apertura jose luis burtovoy

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Lo último

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Último Momento
Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Vidoz: La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final

Vidoz: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final"

Ovación
Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias