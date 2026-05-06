Instituto pisó fuerte en el Templo del Rock y avanzó a cuartos de final de la Liga Nacional

Instituto le ganó a Obras Basket por 77-75, en el Templo del Rock, y avanzó a los cuartos de final de la Liga Nacional.

Instituto venció a Obras Basket por 77 a 75, en El Templo del Rock, y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional 2025-26. Leonel Schattmann (21 puntos) y Tomás Monacchi (15) fueron los más destacados en La Gloria. En tanto, Pedro Barral fue el máximo anotador del Rockero con 16.

La visita arrancó al frente, por medio de los aportes de Monacchi (siete tantos) y Nicolás Copello (seis). Sin embargo, el dueño de casa tomó la delantera al cierre del primer capítulo (16-13), gracias a las acciones de Felipe Inyaco (siete) y Barral (cuatro).

El desarrollo del encuentro siguió siendo parejo en el segundo episodio. El anfitrión contó con la firmeza en la lucha rebotera (19-15) y la buena rotación de pelota (siete pases gol). No obstante, La Gloria pasó al frente al término del primer tiempo, mediante las anotaciones de Schattmann (13). También, Leandro Vildoza encestó un doble sobre la chicharra.

El conjunto cordobés abrió el tercer período con una racha de 17 a 7, de la mano de Schattmann (21 puntos -5-10 en triples-, dos rebotes y dos robos en total) y Monacchi (15, siete y dos). Luego, el elenco de Guido Fabbris respondió a través de un parcial de 10 a 2, a través de la intensidad defensiva (ocho recuperos y cuatro tapas). Asimismo, Barral (16 unidades, cuatro tableros y cuatro pases gol) y Federico Zezular (11, cinco y dos bloqueos) hicieron sus contribuciones. Instituto ingresó a los diez minutos finales al frente por 65 a 56.

En el último segmento, el anfitrión achicó la distancia con Inyaco (13 tantos -3-5 detrás del arco-) y Juan Ignacio Brussino (ocho, tres pases gol y dos recuperos) a la cabeza. De todos modos, Schattmann y Gastón Whelan (seis) lideraron las ofensivas con fin de sentenciar la historia.

Síntesis de Obras vs Instituto

OBRAS BASKET (73): P. Barral, T. Sabin, F. Zezular, A. Corum y J. Bilbao (F.I). J. Brussino, J. Respaud, F. Inyaco, M. Mata y J. Bilbao. DT: G. Fabbris.

INSTITUTO (75): L. Vildoza, V. Garello, N. Copello, T. Monacchi y J. Saiz (F.I). L. Schattmann, G. Whelan, L. Salvetti y K. Pomare. DT: S. González.

PARCIALES: 16-13, 39-41 (23-28), 56-65 (17-24) y 73-75 (17-10).

ÁRBITROS: Pablo Estévez, Roberto Smith y Raúl Sánchez.

ESTADIO: El Templo del Rock.