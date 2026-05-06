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Estudiantes, ante una parada brava en Cusco: necesita ganar para no complicarse

Estudiantes visita este miércoles a Cusco de Perú por la Copa Libertadores. Está segundo en su grupo, pero una derrota podría sacarlo de la zona de clasificación.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 07:57hs
Estudiantes, ante una parada brava en Cusco: necesita ganar para no complicarse

Estudiantes de La Plata afrontará este miércoles un compromiso determinante en la Copa Libertadores. Desde las 19, visitará a Cusco de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del Grupo A, con la obligación de conseguir un triunfo que lo acerque a los octavos de final y le dé mayor tranquilidad en la tabla.

Un partido clave en un grupo muy parejo para Estudiantes

El equipo platense llega en la segunda posición con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Si bien depende de sí mismo para avanzar, el margen es corto: una caída en Perú podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación en un grupo que se mantiene abierto.

El árbitro del encuentro será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que Franklin Congo estará a cargo del VAR. La transmisión será a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Una oportunidad ante el rival más débil

En la previa, Cusco aparece como el equipo más accesible de la zona. No sumó unidades en lo que va del certamen y su aspiración pasa por pelear el tercer lugar que le permita continuar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, la localía y la altura siempre representan un desafío adicional.

Estudiantes ya sabe lo que es ganarle en esta edición, pero ahora deberá ratificar esa superioridad en un contexto mucho más exigente.

Enfocado, pero sin descuidar el frente local

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un buen presente en el fútbol argentino. Terminó como líder de la Zona A en el Torneo Apertura y se ilusiona con pelear el título, con un cruce ante Racing en los octavos de final.

No obstante, antes de ese compromiso, todas las energías están puestas en la Libertadores. En Cusco, el Pincha se juega mucho más que tres puntos: se juega gran parte de su futuro internacional.

Posibles formaciones de Cusco y Estudiantes

Cusco: Pedro Díaz; José Zevallos, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; José Manzaneda, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva; Facundo Callejo y Gabriel Carabajal. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Edwuin Cetré, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecu).

VAR: Franklin Congo (Ecu).

Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Estudiantes Cusco Libertadores
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