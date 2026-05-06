Unión, atento: Independiente Rivadavia quiere dar la nota ante Fluminense en la Libertadores

Independiente Rivadavia, rival de Unión en los playoffs del Apertura, recibirá a las 21.30 a Fluminense por la Libertadores.

El calendario no da respiro y Independiente Rivadavia lo sabe. Antes de recibir a Unión por los octavos de final del Torneo Apertura, la Lepra mendocina afrontará este miércoles un compromiso determinante por la Copa Libertadores, nada menos que ante Fluminense.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Alfredo Berti llega en un momento inmejorable: ganó sus tres partidos y lidera con puntaje ideal, por lo que una victoria lo depositará directamente en los octavos de final.

Incluso, dependiendo de otros resultados, hasta un empate podría alcanzarle para asegurar la clasificación anticipada en una campaña que ya es histórica para el club mendocino.

Fluminense, contra las cuerdas

Del otro lado estará un rival de peso, pero urgido. El conjunto brasileño apenas sumó un punto en tres presentaciones y se ubica último en el grupo, obligado a ganar para sostener sus chances de clasificación.

El contraste es marcado: mientras Independiente Rivadavia vive un presente soñado, Fluminense atraviesa una fase complicada que lo deja al borde de una eliminación temprana.

Independiente Rivadavia, con un ojo en la Copa y otro en Unión

Más allá del desafío internacional, el equipo mendocino también pisa fuerte en el plano local. Fue el mejor de la fase regular del Torneo Apertura, donde terminó primero en su zona, y ahora se prepara para enfrentar a Unión en un duelo eliminatorio que promete alto voltaje.

Ese contexto abre un interrogante: cómo gestionará el desgaste físico y mental entre ambos frentes. El choque ante Fluminense aparece como una final anticipada, pero apenas unos días después deberá cambiar el chip para recibir al Tatengue en un partido decisivo.

Para Unión, la situación no pasa inadvertida. La exigencia copera podría jugar a su favor, aunque también implica medirse ante un rival en estado de gracia. En Mendoza, la Lepra quiere seguir haciendo historia… y el calendario le propone dos pruebas de carácter en cuestión de días.

Posibles formaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense

Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

VAR: Antonio García (Uru).

Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.