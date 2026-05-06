Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Unión, atento: Independiente Rivadavia quiere dar la nota ante Fluminense en la Libertadores

Independiente Rivadavia, rival de Unión en los playoffs del Apertura, recibirá a las 21.30 a Fluminense por la Libertadores.

6 de mayo 2026 · 08:04hs
Unión, atento: Independiente Rivadavia quiere dar la nota ante Fluminense en la Libertadores

El calendario no da respiro y Independiente Rivadavia lo sabe. Antes de recibir a Unión por los octavos de final del Torneo Apertura, la Lepra mendocina afrontará este miércoles un compromiso determinante por la Copa Libertadores, nada menos que ante Fluminense.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Alfredo Berti llega en un momento inmejorable: ganó sus tres partidos y lidera con puntaje ideal, por lo que una victoria lo depositará directamente en los octavos de final.

Incluso, dependiendo de otros resultados, hasta un empate podría alcanzarle para asegurar la clasificación anticipada en una campaña que ya es histórica para el club mendocino.

Fluminense, contra las cuerdas

Del otro lado estará un rival de peso, pero urgido. El conjunto brasileño apenas sumó un punto en tres presentaciones y se ubica último en el grupo, obligado a ganar para sostener sus chances de clasificación.

El contraste es marcado: mientras Independiente Rivadavia vive un presente soñado, Fluminense atraviesa una fase complicada que lo deja al borde de una eliminación temprana.

Independiente Rivadavia, con un ojo en la Copa y otro en Unión

Más allá del desafío internacional, el equipo mendocino también pisa fuerte en el plano local. Fue el mejor de la fase regular del Torneo Apertura, donde terminó primero en su zona, y ahora se prepara para enfrentar a Unión en un duelo eliminatorio que promete alto voltaje.

Ese contexto abre un interrogante: cómo gestionará el desgaste físico y mental entre ambos frentes. El choque ante Fluminense aparece como una final anticipada, pero apenas unos días después deberá cambiar el chip para recibir al Tatengue en un partido decisivo.

Para Unión, la situación no pasa inadvertida. La exigencia copera podría jugar a su favor, aunque también implica medirse ante un rival en estado de gracia. En Mendoza, la Lepra quiere seguir haciendo historia… y el calendario le propone dos pruebas de carácter en cuestión de días.

Posibles formaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense

Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

VAR: Antonio García (Uru).

Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Independiente Rivadavia Fluminense Libertadores
Noticias relacionadas
la marca de colon que buscaran igualar estudiantes e independiente rivadavia

La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

union en alerta doble: tarragona y estigarribia, entre algodones para la visita a mendoza

Unión en alerta doble: Tarragona y Estigarribia, entre algodones para la visita a Mendoza

es oficial: union ya tiene dia y hora para el cruce ante independiente rivadavia en mendoza

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Si Unión clasifica a octavos, el domingo visitaría a Independiente Rivadavia.

Si Unión clasifica a octavos, jugará el sábado ante Independiente Rivadavia

Lo último

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Último Momento
Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Vidoz: La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final

Vidoz: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final"

Ovación
Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias