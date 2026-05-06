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Racing y una visita clave ante Botafogo en la Copa Sudamericana

Racing buscará pisar fuerte ante Botafogo, desde las 21.30, en Brasil, en el marco del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 08:14hs
Racing y una visita clave ante Botafogo en la Copa Sudamericana

Racing visitará este miércoles a Botafogo de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo clave que le permita meterse en la pelea por el liderazgo.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldan, mientras que en el VAR estará el uruguayo Leodán González.

Racing arriba a este encuentro en un desastroso momento, ya que solo ganó uno de sus últimos ocho partidos y además mostró un nivel bajísimo en sus últimas presentaciones.

Esta grave situación deportiva derivó en la incertidumbre en torno a la continuidad del director técnico Gustavo Costas, quien incluso llegó a criticar la falta de actitud de sus jugadores.

La “Academia” marcha tercera en el Grupo E con solo cuatro puntos, producto del triundo ante Independiente Petrolero de Bolivia, el empate con Caracas de Venezuela y la derrota en la última jugada frente al Botafogo.

En lo que respecta al plano local, Racing clasificó milagrosamente a los octavos de final de los playoffs, aunque luego del último partido frente a Huracán, sus hinchas expresaron el malestar con insultos a los jugadores y a la comisión directiva encabezada por Diego Milito.

Posibles formaciones de Botafogo vs Racing

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari.. DT: Gustavo Costas.

Racing Botafogo Sudamericana
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