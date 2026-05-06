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Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Con dos compromisos por la participación de los equipos de San Justo en la Copa Santa Fe, habrá dos cotejos adelantados correspondientes al octavo capítulo del Polaca Burtovoy liguista.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 08:29hs
Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

foto gentileza Tomás Recce

La actividad para los clubes de la Liga Santafesina es muy intensa, porque deben repartirse entre el certamen superior José Luis Burtovoy, la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina y la apasionante Copa Túnel Subfluvial con cuadros de la Liga Paranaense. Por ello, esta será una semana que tendrá nuevamente acción este miércoles 6, ya que el Conquistador y el Matador deben disputar el fin de semana sus compromisos de la competencia provincial.

Semana con adelantos en el José Luis Burtovoy

Este miércoles en barrio Sur y en San Justo se jugarán dos cruces de la octava fecha de la Copa Sanatorio Garay de Primera A de la Liga Santafesina debido a que los elencos del Portón del Norte se encuentran disputando uno de los certámenes provinciales. Por otra parte, Universidad y Nobleza el sábado adelantarán media hora su partido.

A partir de las 21, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino será anfitrión de La Salle Jobson con el arbitraje de Nicolás Mottier y la colaboración de Luciano Vergara, Eduardo Vergara y Ricardo Spacessi. El Matador viene de empatar por el certamen doméstico en el clásico con Colón de San Justo 1 a 1 en condición de local, mientras que por la competencia provincial, venció a Polideportivo Llambi Campbell por 1 a 0 con gol de Santiago Peralta.

En el caso del conjunto Colegial, viene cumpliendo una buena campaña, ya que se encuentra en el lote de punteros, con 14 unidades comparte la tercera ubicación con el rival que deberá enfrentar en el Portón del Norte Santafesino. Los dirigidos por Sebastián Servín vienen de superar por 1 a 0 a Deportivo Santa Rosa y empatar frente a Juventud Unida en Candioti 1 a 1, y la única derrota la sufrió en el Mercedes Alesso de Bieler en la primera fecha ante el Conquistador por 2 a 0.

En la tabla de goleadores del certamen liguista, Gerónimo Buosi de Colón es el máximo artillero con seis conquistas, mientras que lo siguen dos referentes de Sanjustino con 4 goles cada uno, Matías Benegas y Nehemías González. Con lo cual, La Salle Jobson deberá tomar los recaudos necesarios ante semejantes rivales y con semejantes antecedentes.

A partir de las 21.30, en la intersección de avenida Urquiza y Juan José Paso, en el barrio Sur, Nacional recibirá a Colón de San Justo con el referato de Maximiliano Moya con la asistencia de Lautaro Santillán e Ignacio Ledesma. El Albo del sur viene de car 3 a 1 frente a Unión de Santa Fe, mientras que el Conquistador igualó 1 a 1 con Sanjustino. Pero por la Copa Santa Fe, jugó en el departamento Vera, e igualó 2 a 2 frente a Sarmiento de Margarita.

El resto de los cotejos se disputará el próximo sábado 9 en los horarios habituales: Unión con El Quillá, Juventud Unida con Deportivo Santa Rosa, Las Flores con Ciclón Norte, Cosmos con Sportivo Guadalupe, Independiente con Academia Cabrera, Colón con Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing con La Perla del Oeste, Universidad con Nobleza de Recreo y Gimnasia y Esgrima con Newell´s.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 17; Colón 16; Sanjustino y La Salle Jobson 14; Sportivo Guadalupe 13; Universidad y Nobleza 12; Colón de San Justo, Juventud Unida y Ciclón Racing 11; Independiente 10; Unión, Ateneo Inmaculada y Las Flores II 9; Gimnasia y Esgrima 8; Nacional 7; Academia Cabrera 5; Náutico El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

Apertura Burtovoy Copa Santa Fe
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