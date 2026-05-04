Unión, con la calculadora en mano: qué necesita para sellar la clasificación

Unión estará pendiente de lo que ocurra con Defensa y Justicia e Instituto (depende de un milagro) para saber si avanza o no a los playoffs.

Unión afronta horas decisivas en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Sin jugar, el equipo rojiblanco puede abrochar su clasificación a los octavos de final este mismo lunes, dependiendo de resultados ajenos que seguirán de cerca en Santa Fe.

La atención estará puesta en Mendoza, donde Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 17. Para Unión, la ecuación es clara: si el Halcón no suma de a tres, el equipo santafesino se meterá prácticamente en la próxima instancia del campeonato, ya que Instituto depende de un milagro para meterse en la siguiente ronda.

Defensa festejo

De esta manera, el conjunto rojiblanco podría asegurarse su lugar en un cierre de fase regular que lo tuvo como protagonista.

Instituto, pendiente de un milagro

Pero no solo Defensa aparece en el radar de Unión. También deberá mirar de reojo lo que haga Instituto, que aún mantiene una mínima ilusión, aunque atada a un escenario prácticamente imposible.

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La Gloria se juega su última carta este lunes a las 21.30, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con arbitraje de Andrés Merlos.

Instituto

Para tener chances de clasificar, Instituto necesita primero que Defensa y Justicia no gane. Y luego deberá protagonizar una hazaña numérica: golear por una diferencia de siete tantos para superar a Unión en la tabla.

La ventaja que sostiene Unión

Actualmente, Unión ocupa posición de clasificación con 21 puntos, una diferencia de gol de +4 y 24 tantos a favor. Por su parte, Instituto suma 18 unidades, tiene -2 de diferencia y apenas 15 goles convertidos.

Esa brecha obliga al equipo cordobés a un resultado fuera de toda lógica: si gana por seis goles, igualaría la diferencia de Unión, pero quedaría eliminado por tener menos goles a favor. Por eso, el escenario que podría dejar afuera al Tate es considerado directamente un milagro deportivo.

Todo listo en Mendoza y Río Cuarto

En cuanto al duelo clave de la tarde, Gimnasia y Esgrima de Mendoza formaría con César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera; Fermín Sabatini, Lencioni, Ignacio Sabatini, Esteban Fernández; Blas Armoa y Agustín Módica.

Por su parte, Defensa y Justicia iría con Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Aarón Molinas, Santiago Sosa Yung, Darío Cáceres; Rubén Botta; Juan Manuel Gutiérrez, Ayrton Portillo y Agustín Hausch.

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Más tarde, en Río Cuarto, Instituto alistaría a Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván; Diego Sosa, Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro.

Así, Unión se mantiene expectante. Con una combinación de resultados, puede celebrar sin jugar. Y aunque todavía quedan cuentas por saldar, todo indica que el Tate está a un paso de meterse entre los 16 mejores del torneo.