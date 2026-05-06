Tigre se la juega ante Macará en Ecuador por la Copa Sudamericana

Tigre visitará a partir de las 21 a Macará de Ecuador, con el objetivo de escalar a la cima del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Este miércoles también jugará Tigre, que a partir de las 21 visitará a Macará de Ecuador con el objetivo de sumar de a tres y escalar a lo más alto del Grupo A.

El “Matador de Victoria” ya quedó eliminado del Torneo Apertura por no haber conseguido un lugar en los octavos de final, por lo que apuntará todos los cañones a la Copa Sudamericana.

Además, a la misma hora será el turno de Barracas Central, que recibirá en el Estadio Florencio Sola a Olimpia de Paraguay, en un encuentro correspondiente al Grupo G.

El “Guapo” marcha tercero en su zona con tres puntos, aunque una victoria le permitiría meterse en puestos de clasificación para la próxima instancia.

Formaciones de Macará y Tigre

Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.