Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

En el predio Nery Pumpido, Unión cayó frente a Neuquén de Paraná en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial pero logró el pasaje a la próxima instancia del certamen.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 08:24hs
Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Arrancaron la vuelta de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. El puntapié inicial se dio en el predio Nery Pumpido, donde Unión cayó frente a Neuquén de Paraná por la mínima diferencia pero logró clasificar a semifinales tras haber ganado en el partido de ida por 3 a 1. Esta segunda etapa se completará este miércoles 6, con duelos repartidos entre Santa Fe y Paraná.

Unión clasificó a semifinales

Tal como estaba previsto, en el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto de la avenida López y Planes cayó en los noventa minutos del partido de Vuelta pero logró avanzar a la próxima ronda de la Copa Túnel Subfluvial: La diferencia obtenida en el Luis Renaud le permitió al último campeón de la Santafesina hacerse del global. Hoy se definen los otros pasajeros de las Semifinales.

Neuquén venció 1 a 0 a Unión como visitante con gol de Federico Sangoy a los 18 minutos del primer tiempo en un cotejo que fue arbitrado por el paranaense Santiago Mainero. El resultado global terminó siendo 3 a 2 a favor del Tatengue. La visita demostró mucha entrega, luchó hasta el final, pero el cuadro conducido por Juan De Olivera había ganado en la capital entrerriana por 3 a 1 y aseguró su continuidad en esta apasionante competencia.

La actividad continuará en la presente jornada con tres encuentros clave. En Santa Fe, Colón será local ante Universidad del Litoral desde las 21 en el mismo escenario. El Sabalero tendrá una tarea exigente, ya que en el primer duelo cayó 2 a 0, por lo que deberá remontar la serie para seguir en competencia.

En Paraná, la jornada ofrecerá dos cruces. A las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato se enfrentará a Belgrano en una serie completamente abierta tras el empate sin goles en la ida. Más tarde, a las 22, Atlético Paraná recibirá a Cosmos FC en el estadio Pedro Mutio (Dr. Carlos Federik), en otra llave pareja que quedó 1 a 1 en el primer enfrentamiento.

Con ventajas claras en algunas series y paridad en otras, la Copa Túnel Subfluvial promete definiciones intensas en busca de los semifinalistas, en un torneo que fortalece la competencia regional entre las ligas Santafesina y Paranaense.

Unión Copa Túnel Subfluvial Paraná
Noticias relacionadas
lobo medina, el arbitro para union-independiente rivadavia: un antecedente que ilusiona

Lobo Medina, el árbitro para Unión-Independiente Rivadavia: un antecedente que ilusiona

spahn calento la previa: independiente rivadavia es un rival accesible

Spahn calentó la previa: "Independiente Rivadavia es un rival accesible"

madelon, 250 veces union: el dt que volvio a escribir historia en el 15 de abril

Madelón, 250 veces Unión: el DT que volvió a escribir historia en el 15 de Abril

union en alerta doble: tarragona y estigarribia, entre algodones para la visita a mendoza

Unión en alerta doble: Tarragona y Estigarribia, entre algodones para la visita a Mendoza

Lo último

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Último Momento
Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Vidoz: La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final

Vidoz: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final"

Ovación
Colón es como estar en casa, es una forma de vivir: el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Piovi: Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día

Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se pone en marcha la 8° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias