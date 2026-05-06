Unión clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

En el predio Nery Pumpido, Unión cayó frente a Neuquén de Paraná en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial pero logró el pasaje a la próxima instancia del certamen.

Arrancaron la vuelta de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. El puntapié inicial se dio en el predio Nery Pumpido, donde Unión cayó frente a Neuquén de Paraná por la mínima diferencia pero logró clasificar a semifinales tras haber ganado en el partido de ida por 3 a 1. Esta segunda etapa se completará este miércoles 6, con duelos repartidos entre Santa Fe y Paraná.

Tal como estaba previsto, en el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto de la avenida López y Planes cayó en los noventa minutos del partido de Vuelta pero logró avanzar a la próxima ronda de la Copa Túnel Subfluvial: La diferencia obtenida en el Luis Renaud le permitió al último campeón de la Santafesina hacerse del global. Hoy se definen los otros pasajeros de las Semifinales.

Neuquén venció 1 a 0 a Unión como visitante con gol de Federico Sangoy a los 18 minutos del primer tiempo en un cotejo que fue arbitrado por el paranaense Santiago Mainero. El resultado global terminó siendo 3 a 2 a favor del Tatengue. La visita demostró mucha entrega, luchó hasta el final, pero el cuadro conducido por Juan De Olivera había ganado en la capital entrerriana por 3 a 1 y aseguró su continuidad en esta apasionante competencia.

La actividad continuará en la presente jornada con tres encuentros clave. En Santa Fe, Colón será local ante Universidad del Litoral desde las 21 en el mismo escenario. El Sabalero tendrá una tarea exigente, ya que en el primer duelo cayó 2 a 0, por lo que deberá remontar la serie para seguir en competencia.

En Paraná, la jornada ofrecerá dos cruces. A las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato se enfrentará a Belgrano en una serie completamente abierta tras el empate sin goles en la ida. Más tarde, a las 22, Atlético Paraná recibirá a Cosmos FC en el estadio Pedro Mutio (Dr. Carlos Federik), en otra llave pareja que quedó 1 a 1 en el primer enfrentamiento.

Con ventajas claras en algunas series y paridad en otras, la Copa Túnel Subfluvial promete definiciones intensas en busca de los semifinalistas, en un torneo que fortalece la competencia regional entre las ligas Santafesina y Paranaense.