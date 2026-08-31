Instituto recibirá este lunes a San Lorenzo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21.15 en Córdoba, tendrá a Andrés Gariano como árbitro y contará con Fernando Echenique en el VAR. La Gloria buscará extender su invicto, mientras que el Ciclón intentará cortar su irregularidad y conseguir una victoria necesaria para recuperar terreno.
San Lorenzo visita a Instituto con la necesidad de encontrar regularidad
San Lorenzo enfrenta este lunes a la Gloria en Córdoba por la séptima fecha del Clausura, en busca de un triunfo que le permita recuperar confianza.
Por Ovación
Instituto quiere prolongar su buen momento
El conjunto cordobés atraviesa un presente positivo en el campeonato y acumula cinco partidos sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y un empate. Sin embargo, llega golpeado por su eliminación de la Copa Argentina, luego de perder por penales frente a Platense en los octavos de final.
Instituto intentará dejar atrás ese golpe y aprovechar su buen rendimiento en el Clausura para sumar nuevamente de a tres. El equipo dirigido por Diego Flores buscará hacerse fuerte como local y mantener su racha positiva en el torneo.
San Lorenzo busca una victoria que cambie el rumbo
El Ciclón llega con un comienzo irregular y suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. El equipo de Néstor Gorosito necesita volver a ganar para encontrar estabilidad y mejorar su posición en el campeonato.
Durante los últimos días, San Lorenzo también tuvo movimientos importantes en su plantel. Facundo Farías llegó a préstamo desde Estudiantes y quedó a disposición del entrenador, mientras que Orlando Gill dejó la institución para continuar su carrera en Lille.
El probable equipo de Instituto
Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores.
El posible once de San Lorenzo
José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.