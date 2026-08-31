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San Lorenzo visita a Instituto con la necesidad de encontrar regularidad

San Lorenzo enfrenta este lunes a la Gloria en Córdoba por la séptima fecha del Clausura, en busca de un triunfo que le permita recuperar confianza.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 16:44hs
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San Lorenzo visita a Instituto por el Torneo Clausura.

San Lorenzo visita a Instituto por el Torneo Clausura.

Instituto recibirá este lunes a San Lorenzo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21.15 en Córdoba, tendrá a Andrés Gariano como árbitro y contará con Fernando Echenique en el VAR. La Gloria buscará extender su invicto, mientras que el Ciclón intentará cortar su irregularidad y conseguir una victoria necesaria para recuperar terreno.

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Instituto quiere prolongar su buen momento

El conjunto cordobés atraviesa un presente positivo en el campeonato y acumula cinco partidos sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y un empate. Sin embargo, llega golpeado por su eliminación de la Copa Argentina, luego de perder por penales frente a Platense en los octavos de final.

Instituto intentará dejar atrás ese golpe y aprovechar su buen rendimiento en el Clausura para sumar nuevamente de a tres. El equipo dirigido por Diego Flores buscará hacerse fuerte como local y mantener su racha positiva en el torneo.

San Lorenzo busca una victoria que cambie el rumbo

El Ciclón llega con un comienzo irregular y suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. El equipo de Néstor Gorosito necesita volver a ganar para encontrar estabilidad y mejorar su posición en el campeonato.

Durante los últimos días, San Lorenzo también tuvo movimientos importantes en su plantel. Facundo Farías llegó a préstamo desde Estudiantes y quedó a disposición del entrenador, mientras que Orlando Gill dejó la institución para continuar su carrera en Lille.

El probable equipo de Instituto

Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores.

El posible once de San Lorenzo

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

San Lorenzo Instituto Torneo Clausura
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