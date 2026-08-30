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Las preocupaciones de Madelón para armar el equipo de Unión ante Instituto

Unión atraviesa un gran momento, pero Madelón tiene varios frentes abiertos: Palacios sigue suspendido, Luna Diale está en duda y un defensor podría irse Rusia.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 11:45hs
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Las preocupaciones de Madelón para armar el equipo de Unión ante Instituto

Unión atraviesa un buen momento luego de golear 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril, pero Leonardo Madelón ya tiene la cabeza puesta en el próximo compromiso. El Tatengue recibirá a Instituto el lunes 7 de septiembre y el entrenador deberá resolver dos situaciones que pueden modificar sus planes para definir la formación que buscará prolongar el buen presente.

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La situación de Julián Palacios

Una de las principales incógnitas pasa por Julián Palacios, quien continúa a la espera de una resolución tras el descargo presentado ante el organismo de apelación de la AFA. El futbolista recibió dos fechas de suspensión, una decisión que Unión considera que no corresponde y que intentará revertir mediante la presentación realizada.

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Mientras el club espera una respuesta oficial, el panorama actual indica que Palacios continuaría afuera del encuentro frente a Instituto. Madelón deberá contemplar esta posibilidad a la hora de diagramar el equipo.

La molestia que encendió las alarmas

La otra preocupación está relacionada con Mauro Luna Diale. El atacante debió abandonar el campo durante el encuentro ante Sarmiento debido a una molestia en el isquiotibial derecho, por lo que ahora será seguido de cerca durante los próximos días.

La evolución del jugador será determinante para conocer si podrá estar disponible ante Instituto. En principio, el cuerpo técnico aguardará cómo responde Luna Diale antes de tomar una decisión definitiva.

Unión tendrá varios días para evaluar ambos casos antes del partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El duelo ante Instituto está programado para el lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril. Madelón deberá esperar para saber con qué jugadores podrá contar y así definir el once titular.

Una posible salida que encendió las alarmas en Unión

El defensor uruguayo, una pieza fija en la última línea del equipo de Madelón, está cerca de continuar su carrera en el Krasnodar de Rusia. El conjunto europeo pretende incorporarlo rápidamente para cubrir la salida de Diego Costa, quien emigró al fútbol griego.

La operación podría representar un ingreso importante para Unión, propietario del 50% de los derechos económicos del futbolista. Sin embargo, una eventual transferencia también obligaría a Madelón a encontrar rápidamente una solución para cubrir un lugar clave dentro de su estructura defensiva.

La baja de Vargas y Madelón analiza el mercado

El uruguayo Rocha, una de las incorporaciones del Tatengue para este campeonato, podría tener una oportunidad ante el nuevo escenario que atraviesa el plantel. Su posible aparición toma fuerza luego de la lesión de Lautaro Vargas, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ante esta situación, Unión realizó la presentación correspondiente ante la AFA para solicitar un cupo extraordinario de incorporación. Si bien la prioridad sería sumar una alternativa para el lateral derecho, donde Juan de Dios Pintado aparece como la primera opción, Madelón también evalúa reforzar la zona central del mediocampo.

De todos modos, el triunfo ante Sarmiento modificó el panorama. El entrenador pidió calma y dejó abierta la posibilidad de no incorporar a nadie si Joaquín Mosqueira logra recuperarse rápidamente, apostando en ese caso por los juveniles que forman parte del plantel.

Unión Madelón Instituto
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