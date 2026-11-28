Desde la Federación Gremial de Industria y Comercio cuestionaron la política productiva del Gobierno provincial y nacional. Apuntaron contra el costo de la energía eléctrica y pidieron financiamiento para las pymes.

Desde la Federación Gremial de Industria y Comercio cuestionaron la política productiva provincial y nacional, apuntando contra el costo de la energía eléctrica y el financiamiento para las pymes .

Eduardo Maradona, referente de la Federación Gremial de Industria y Comercio, dialogó con La Mañana de UNO 106.3 y cuestionó la falta de políticas de Estado para acompañar a las pymes. "Venimos con parches porque no hay políticas de Estado. Lo que se necesita como primera medida son políticas de Estado y seguridad jurídica. A partir de ahí, tener un proyecto real de producción", sostuvo.

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Maradona planteó que Santa Fe atraviesa una realidad compleja para buena parte de su entramado productivo y cuestionó que el crecimiento de sectores como el petróleo, el gas y la minería deje relegadas a otras actividades. "No podemos pensar en el desarrollo solamente desde los sectores que hoy tienen posibilidades de crecer. Tenemos que pensar también en los sectores que están sufriendo y que históricamente han sostenido el empleo y el entramado productivo de nuestras ciudades", expresó.

Financiamiento para las pymes

El dirigente reclamó mayor financiamiento para las pymes santafesinas y cuestionó las dificultades para acceder al crédito. Según indicó, mientras otros países latinoamericanos destinan entre el 60% y el 75% de su PBI a la producción, Argentina alcanza solamente el 12%.

"Las pymes, que somos las generadoras del 45% del PBI, recibimos únicamente el 2% y tampoco calificamos porque nos consideran de alto riesgo. Un país que crezca sin financiamiento no existe en el mundo", afirmó.

Las críticas también apuntaron a la gestión productiva provincial y municipal. Maradona cuestionó la falta de funcionarios con experiencia en el sector. "No sabe lo que es la angustia y la necesidad, no sabe lo que es una comercialización ni una cadena de valor", cuestionó.

El referente de la Federación Gremial también reclamó que el gobierno de Santa Fe avance en un sistema de financiamiento para la producción junto con las entidades bancarias. "Se tendrían que haber sentado con todos los bancos a generar un sistema de financiamiento para la producción de la provincia de Santa Fe. Lo pueden hacer porque los bancos están dispuestos y tienen plata, y la provincia también puede colaborar", sostuvo.

Cuestionó que las medidas actuales se limiten a créditos puntuales con tasas subsidiadas para determinados sectores y exposiciones. "Son cinco o seis créditos y se terminan enseguida. Es todo publicidad", disparó.

"Son todos parches para diferentes sectores, de acuerdo con la necesidad. Con eso se hace publicidad, se hacen 20.000 reels y parece que estuviera funcionando todo fantástico, pero en realidad los indicadores marcan otra cosa", afirmó.

Costo de la energía

El costo de la energía eléctrica representa otra de las preocupaciones para las empresas santafesinas. "Desde 2024, la energía eléctrica, según datos de ADERA, subió más del 500% y hoy sigue aumentando por IPC. Nuestra provincia paga el doble que en AMBA. Santa Fe se ubica tercera en el ranking nacional de los distritos con la energía eléctrica más costosa del país", aseguró.

Maradona advirtió que los valores impactan sobre la rentabilidad y competitividad de las empresas, además de trasladarse al bolsillo de los ciudadanos. "Si uno habla de que los salarios no alcanzan, justamente con esto los terminan de destruir", agregó.

"Para recaudar más hay que producir más. Este es un problema de la provincia, un problema municipal y un problema nacional. El Estado no produce nada, los que producen son las empresas y el sector privado", concluyó el referente empresario.