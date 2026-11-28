En el Plumazo de Estudiantes y en la Tortuguita de Rowing en la capital entrerriana se disputará una nueva edición del tradicional Seven de la República

La cuenta regresiva para una de las citas más tradicionales del rugby argentino ya está en marcha. Paraná volverá a ser escenario del Seven de la República 2026, una competencia que reunirá a seleccionados provinciales y regionales durante el fin de semana , y que tendrá a Entre Ríos con dos representativos en cancha. El certamen volverá a reunir este fin de semana a los seleccionados masculinos y femeninos de todo el país. La actividad se desarrollará hoy sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

En el torneo masculino, Nordeste afrontará la defensa del título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En la competencia femenina, Buenos Aires intentará extender su serie de conquistas y obtener su sexto campeonato consecutivo, que le permitiría sumar su octava corona.

Con 42 años de historia en la rama masculina, el certamen también celebrará la 10ª edición de la competencia femenina, que continúa afianzándose como un espacio fundamental para el desarrollo del rugby femenino.

Los seleccionados masculinos competirán en las zonas Campeonato y Ascenso, con encuentros repartidos entre El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club.

Por su parte, el torneo femenino de Mayores estará organizado en las zonas Campeonato y Desarrollo. La primera disputará todos sus partidos en El Plumazo, mientras que la segunda tendrá como sede La Tortuguita.

La ciudad de Paraná recibe a la gran cita del juego reducido.

Planteles de los tres equipos litoraleños

-Santa Fe: Mateo Fauda (CRAI), Iñaki Carreras (CRAI), Manuel Mandrille (CRAR, capitán), Lucas Canelo (CRAR), Ian Dalaverde (Universitario), Ignacio Haas (Universitario), Gonzalo Fruttero (Santa Fe Rugby), Genaro Giombi (CRAI), Justo Barcojo (CRAI, subcapitán), Juan Cruz Miretti (CRAI), JUan Dipp (CRAR) y Mateo Villar (Querandí RC). Entrenador: Maximiliano Bertholt.

-Rosario: Ciro Alvarado (Jockey Club), Francisco Basso (Duendes), Ramiro Bustos (Provincial), Juan Cruz Faura (Duendes), Gonzalo Fraga (Caranchos), Agustín García (Logaritmo), Marco Gómez Paris (Old Resian), Valentino González Ansaldi (Logaritmo), Juan Lovell (Jockey, capitán), Bautista Poniatychyn (Duendes), Nahuel Romero (Old Resian) y Mateo Tanoni (Jockey Club).

-Entre Ríos: Tomás Sigura, Santo Lescano, Federico Etcheverry, Mateo De La Rosa, Tomás Cornejo, Joaquín Maiztegui, Máximo Cañas, Luca Erbetta, Iván Quindt, Mateo Santana, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra. Entrenador: José Raiteri.

Seven de la República Masculino

Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo

Sábado 28 de noviembre

10:40 – Buenos Aires vs. Uruguay (Zona 4)

10:40 – Mar del Plata vs. Sanjuanina (Zona 4)

11:00 – Cordobesa vs. Santiagueña (Zona 3)

11:00 – Rosario vs. Alto Valle (Zona 3)

11:20 – Entrerriana vs. Oeste (Zona 2)

11:20 – Cuyo vs. Santafesina (Zona 2)

11:40 – Nordeste vs. Paraguay (Zona 1)

11:40 – Tucumán vs. Salta (Zona 1)

Receso en la capital entrerriana

16:40 – Buenos Aires vs. Sanjuanina (Zona 4)

16:40 – Mar del Plata vs. Uruguay (Zona 4)

17:00 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 3)

17:00 – Rosario vs. Santiagueña (Zona 3)

17:20 – Entrerriana vs. Santafesina (Zona 2)

17:20 – Cuyo vs. Oeste (Zona 2)

17:40 – Nordeste vs. Salta (Zona 1)

17:40 – Tucumán vs. Paraguay (Zona 1)

18:40 – Buenos Aires vs. Mar del Plata (Zona 4)

18:40 – Sanjuanina vs. Uruguay (Zona 4)

19:00 – Cordobesa vs. Rosario (Zona 3)

19:00 – Alto Valle vs. Santiagueña (Zona 3)

19:20 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 2)

19:20 – Santafesina vs. Oeste (Zona 2)

20:00 – Nordeste vs. Tucumán (Zona 1)

20:20 – Salta vs. Paraguay (Zona 1)