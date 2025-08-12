Uno Santa Fe | Ovación | Inter Miami

Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

El zurdo Gonzalo Piovi podría convertirse en el nuevo refuerzo de Inter Miami para la segunda parte de la temporada

12 de agosto 2025 · 19:11hs
Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

El zurdo Gonzalo Piovi podría convertirse en el nuevo refuerzo del Inter Miami para la segunda parte de la temporada. Cruz Azul de México mantiene negociaciones para concretar la venta por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. La mesa de negociación se encuentra en un estado avanzado.

Además, el ex-jugador de Colón manifestó su entusiasmo por su arribo al equipo en donde se encuentra Lionel Messi y mantiene un acuerdo verbal con la institución deportiva de los Estados Unidos. El vínculo profesional entre el defensor central y el Inter Miami será por 3 años.

Inter Miami quiere a Piovi

Por otra parte, podría existir otra vía para su llegada al conjunto de Florida. El 31 de diciembre del 2026, el futbolista finalizará su contrato con el Cruz Azul y tendrá el pase a su disposición para negociar con cualquier entidad. Sin embargo, en base al desarrollo de la mesa de negociación, esta opción no será necesaria.

Gonzalo Piovi se encuentra a tan solo un paso de compartir vestuario con Messi y los referentes del Barcelona F.C. Pero, el jugador y su entorno deberán esperar una respuesta por parte de ambos clubes.

En la última temporada, el defensor central moronense disputó 3 partidos de la Liga MX Apertura 25/26 y repartió una sola asistencia. Además, participó de dos partidos de la League Cup.

Gonzalo Piovi Cruz Azul
