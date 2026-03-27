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Inter Miami bautiza una tribuna con el nombre de Messi

Inter Miami anunció un nuevo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su flamante estadio, el Nu Stadium, llevará su nombre

27 de marzo 2026 · 18:33hs
Inter Miami bautiza una tribuna con el nombre de Messi

Inter Miami anunció un nuevo y significativo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su flamante estadio, el Nu Stadium, llevará el nombre del capitán de la Selección Argentina, en un reconocimiento inédito para un futbolista que aún continúa en actividad y sigue marcando una era dentro del campo de juego.

El anuncio fue difundido a través de un emotivo video en redes sociales, donde el club destacó la dimensión global del rosarino y su influencia tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Otro mimo de Inter Miami a Messi

En el mensaje institucional, Inter Miami remarcó que este homenaje no responde a la nostalgia, sino a la vigencia absoluta de Messi: “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos… y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”.

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La denominada “Leo Messi Stand” estará ubicada en la grada este del moderno recinto y abarcará sectores del anillo inferior y superior, convirtiéndose en uno de los espacios centrales del estadio. El diseño del Nu Stadium, que se construye en Florida, busca posicionarse como uno de los escenarios más innovadores de la Major League Soccer.

Desde el club explicaron que la decisión responde al impacto deportivo e institucional generado por Messi desde su llegada en 2023. En ese período, Inter Miami consiguió sus primeros títulos y elevó notablemente su nivel competitivo, al tiempo que impulsó un crecimiento sin precedentes en la visibilidad del fútbol en Estados Unidos, consolidando a la MLS como un mercado en expansión.

La inauguración oficial del estadio está prevista para el 4 de abril, cuando Inter Miami reciba a Austin FC en un encuentro correspondiente a la liga estadounidense. Además, la institución adelantó que los hinchas que ocupen la tribuna bautizada en honor a Messi accederán a experiencias especiales y beneficios exclusivos dentro del nuevo escenario.

Este reconocimiento se suma al homenaje que ya le había realizado Newell’s Old Boys en 2025, cuando bautizó una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con el nombre completo del capitán argentino, reafirmando la dimensión histórica de una figura que sigue haciendo historia en tiempo real.

Inter Miami Lionel Mess estadio
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