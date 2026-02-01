Uno Santa Fe | Ovación | Inter

Inter venció a Cremonese y sigue firme en la cima del Calcio

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave en el triunfo por 2-0 de Inter de Milán como visitante ante Cremonese por la fecha 23 del Calcio

1 de febrero 2026 · 17:13hs
Inter venció a Cremonese y sigue firme en la cima del Calcio

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave en el triunfo por 2-0 de Inter de Milán como visitante ante Cremonese por la fecha 23 del Calcio. El atacante surgido en Racing abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Piotr Zielinski sentenció el encuentro a los 31’ del mismo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Cristian Chivu se afianzaron en la cima del campeonato italiano con 55 puntos y le sacaron ocho de diferencia al Milan, que deberá visitar al Bologna el próximo martes desde las 16:45.

Por su parte, Cremonese sumó su noveno partido consecutivo por liga sin conseguir una victoria y se colocó en la decimocuarta posición con 23 unidades, a seis de la Fiorentina, ubicada en zona de descenso.

Inter fue superior de principio a fin y dos goles en la primera mitad le bastaron para llevarse tres puntos del estadio Giovanni Zini con una gran actuación de Lautaro Martínez, goleador del campeonato italiano.

El “Toro” se elevó por todo lo alto y conectó de cabeza un centro desde un tiro de esquina izquierdo, ejecutado por Federico Dimarco, para vencer las manos del arquero Emil Audero y poner el 1-0 en el marcador.

A los 31 minutos, Piotr Zielinski anotó un golazo con un disparo desde fuera del área que ingresó por el ángulo superior izquierdo del guardameta polaco y sentenció el triunfo de los comandados por Cristian Chivu.

Más de la fecha en el Calcio

En el resto de encuentros de la jornada, Como igualó sin goles ante Atalanta en un partido que contó con un fallo desde el punto penal del argentino Nicolás Paz, en los últimos instantes, quien rompió en llanto por errar la pena máxima que le hubiese dado el triunfo a los dirigidos por Cesc Fàbregas. Además, Torino se impuso 1-0 ante Lecce con un gol de Che Adams.

Inter Cremonese Lautaro Martínez
Noticias relacionadas
acento romano: occhipinti fue implacable y se quedo otra vez con la maraton santa fe-coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

mastantuono salio sustituido y fue silbado por los hinchas del real madrid

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

con dibu martinez y buendia, aston villa perdio de local ante brentford

Con Dibu Martínez y Buendía, Aston Villa perdió de local ante Brentford

el apertura 2026 de la asb en la a2 mantendria la cantidad de equipos

El Apertura 2026 de la ASB en la A2 mantendría la cantidad de equipos

Lo último

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Último Momento
Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Pullaro: La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único