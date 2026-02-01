Con Dibu Martínez y Buendía, Aston Villa perdió de local ante Brentford

Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

1 de febrero 2026 · 15:35hs
Aston Villa, con los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como titulares, cayó 1-0 con el Brentford en el marco de la fecha 24 de la Premier League.

Los dirigidos por el español Unai Emery llegaban a este encuentro con tres victorias al hilo, dos en UEFA Europa League ante el Red Bull Salzsburgo de Austria y Fenerbache de Turquía y una ante el Newcastle United por la English Premier League, certamen que lo tenía tercero con 46 unidades.

Tras lo que fue la goleada 4-0 del Arsenal al Leeds United en Elland Road este sábado, el Aston Villa necesitaba ganar para mantenerse a cuatro puntos del líder y ser escolta junto al Manchester City.

Sin embargo, fue una jornada adversa en Villa Park para los londinenses que contaron con la presencia del arquero argentino Martínez y su compatriota mediocampista Buendía.

Tras lo que fue la expulsión directa del delantero alemán Kevin Schade que dejó al Brentford con 10 jugadores a los 42 minutos del primer tiempo, el panorama parecía ser bueno para los de Birmingham pero, tan solo tres minutos después, el burkinés Dango Ouattara marcó el 1-0 para los visitantes.

Desde su campo, el defensor neerlandés Sepp Van den Berg metió un pelotazo largo a la espalda de su compatriota Ian Maatsen, con destino a la carrera de Ouattara que metió el buscapié ante el achique del arquero Martínez pero el intento fue interceptado por el español Pau Torres, con la fortuna de que la pelota le volvió a Ouattara que definió alto y cruzado para poner el único gol del encuentro.

Con este resultado, el Aston Villa se mantiene como tercero a siete puntos del líder Arsenal mientras que el Brentford sigue sorprendiendo en la English Premier League con 36 unidades que lo ubican en el séptimo puesto.

La jornada de domingo en Inglaterra inició en el Forest Park con el empate 1-1 entre el Nottingham Forest y el Crystal Palace. Para los locales, el argentino Nicolás Domínguez fue titular mientras que, para la visita, el arquero Walter Benítez estuvo en el banco de suplentes.

Por su parte, el Manchester United mantiene viva su racha e hilvanó su tercer triunfo consecutivo, esta vez por 3-2 ante el Fulham en Old Trafford. Para el equipo mancomuniano, que contó con la presencia del argentino Lisandro Martínez, marcaron los brasileños Casemiro y Matheus Cunha y el eslovaco Benjamin Sesko de manera agónica mientras que, para los de Londres, anotaron el mexicano Raúl Jiménez y el brasileño Kevin.

