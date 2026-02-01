Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el inicio de la maratón Santa Fe-Coronda que se llevó a cabo en la costanera este de la ciudad capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este domingo de la largada de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda Copa Santa Fe. Este es el segundo año consecutivo en que se lleva adelante, luego de no haberse concretado desde 2022. De la competencia, que largó en la Costanera de la ciudad capital, participan 18 deportistas -en ramas masculina y femenina-.

Durante la actividad, Pullaro afirmó: “Esta inmensa competencia deportiva muestra la identidad de lo que somos los santafesinos. Es un evento deportivo grabado en la retina de la mayor cantidad de personas de la población de la Provincia de Santa Fe. Esta competencia nos enorgullece y le gritamos al mundo que es la más linda del mundo”. “Queremos destacar a los deportistas de Santa Fe y del mundo que vinieron a competir, a mostrar todo su entrenamiento y que el trabajo colectivo construye valores. Esos valores son los que queremos que se puedan perpetrar y proyectar dentro de la Provincia invencible de Santa Fe”, añadió el gobernador.

“Para nosotros no es solo un evento deportivo, esto también se enmarca dentro de un programa de turismo receptivo que tiene la Provincia. Además, queremos mostrarle a la Argentina y el mundo, que Santa Fe se está preparando para el evento deportivo más grande de América Latina, que serán los Juegos Suramericanos”, finalizó el gobernador.

Pasión santafesina en la maratón Santa Fe-Coronda

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, agradeció a las autoridades provinciales por “poder magnificar esta maratón Santa Fe Coronda siendo una fecha de la Copa Santa Fe y poniéndola en valor. Gracias a cada nadadora y nadador que hoy van a correr, y historia con pasión, con sentido de pertenencia”.

Participaron también de la actividad los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Economía, Pablo Olivares; el presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Victor Russo; el director deportivo del Comité Organizador de la 48ª edición de la Maratón, Fernando Fleitas; el intendente de Coronda, Ricardo Ramirez; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile; autoridades de las municipalidades de Santa Fe y Coronda; concejales; autoridades de la Federación Santafesina de Natación; fuerzas de seguridad; entre otros.

Nadadores de diversos países

En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda cuenta con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial. Ellos son: Johndry Segovia (Venezuela); David Carrillo Rozo (Colombia); Daniel Jiménez Ponce (España); Julien Pichot (Francia); Alessio Occhipinti (Italia); Txomin Dachary (Francia); Giuseppe Ilario (Italia); Niccolò Ricciardi (Italia); Veronica Santoni (Italia); Aquiles Balaudo (Argentina); Martín Carrizo Yunces (Argentina); Tomás Rodríguez (Argentina); Santiago Boviez (Argentina); Lucas Salinas (Argentina); Mayte Puca (Argentina); Mariel Loyato (Argentina); Mateo Ramos Castro (Ecuador); y Matheus Evangelista (Brasil).

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.