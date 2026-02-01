Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Pasó la edición 48 de la Maratón Santa Fe-Coronda, que terminó con podio italiano. El mejor argentino fue Martín Carrizo. En damas, le mejor fue Mayte Puca

1 de febrero 2026 · 18:12hs
Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

La 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda quedó marcada por el dominio italiano, que copó el podio en una competencia exigente y celebrada por miles de personas a lo largo del río y la costa. En un domingo caluroso y cargado de emoción, la Fiesta del Río volvió a confirmarse como uno de los grandes eventos deportivos del país.

El romano Alessio Occhipinti fue la gran figura de la jornada. Con un andar demoledor, marcó diferencias desde el tramo medio de la prueba y se encaminó sin sobresaltos hacia una victoria contundente, ratificando su enorme presente y su lugar de privilegio en la historia reciente de la competencia.

• LEER MÁS: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Detrás del ganador, el podio también quedó en manos de nadadores italianos Giuseppe Ilario y Niccolo Ricciardi, sellando un claro dominio europeo en La Más Linda del Mundo. Entre los argentinos, el mejor clasificado fue el santafesino Martín Carrizo, quien cumplió una destacada labor y finalizó en la cuarta posición.

En la rama femenina, la actuación más sobresaliente fue la de Mayte Puca, reafirmando su crecimiento y protagonismo en una prueba de enorme exigencia física y mental. La Santa Fe–Coronda volvió a pasar dejando postales inolvidables, pasión intacta y un mensaje claro: el río fue escenario de una verdadera fiesta, con Italia como gran protagonista y el público como eterno motor de una competencia que no pierde vigencia.

Las posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

1-Alessio Occhipinti (Italia) 8h42'42"

2-Giuseppe Ilario (italia)

3-Niccolò Ricciardi (Italia)

4-Martín Carrizo (Argentina)

5-Johndry Segovia (Venezuela)

6-Matheus Evantelista (Brasil)

7-Julien Pichot (Francia)

8-Tomás Rodríguez (Argentina)

9-Mayte Puca (Argentina)

10-Aquiles Baulaudo (Argentina)

11-Mateo Ramos Castro (Ecuador)

12-Verónica Santoni (Italia)

13-David Carrillo Rozo (Colombia)

14-Lucas Salinas (Argentina)

