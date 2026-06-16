Allanaron el barrio Club de Campo El Paso por los robos ocurridos el 7 de mayo y secuestraron material electrónico

Los allanamientos dentro del Club de Campo El Paso se iniciaron esta mañana de martes durante el amanecer. Los pesquisas de la PDI secuestraron elementos electrónicos considerados cruciales en el esclarecimiento de los dos robos millonarios en casas de familia que fueron perpetrados el 7 de mayo

Pesquisas de la PDI allanan el barrio Club de Campo El Paso por los robos ocurridos el 7 de mayo y secuestraron material electrónico

Esta mañana de martes, con las primeras luces del amanecer ingresaron al Club de Campo El Paso , pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI Región I , para realizar allanamientos en el interior como consecuencia de la investigación por los dos audaces robos que fueron perpetrados en la madrugada del jueves 7 de mayo.

Dos robos millonarios

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe a primera hora de la mañana del jueves 7 de mayo, cuatro violentos delincuentes rompieron un alambrado de la zona sur del barrio, ingresaron y robaron a dos familias, dejando a sus moradores maniatados. A la primera familia le robaron 20.000 dólares y 10 millones de pesos en ambos casos, luego ingresaron a otra vivienda familiar y robaron todas las joyas familiares de alto valor material y también familiar, ya que muchas serían de ancestros llegados del extranjero.

Elementos probatorios incriminantes

Todavía siguen con el operativo dentro del barrio El Paso y durante la mañana de este martes seguramente habrá más novedades sobre el secuestro de elementos probatorios incriminantes dirigidos al esclarecimiento de ambos robos.