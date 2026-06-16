En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

A los nombres que se vienen mencionando, se le agregó el de un delantero que actualmente está en Uruguay y que está en la mira del Sabalero

Tobías Figueroa, delantero de Albion FC está en la mira de Colón.

A una fecha de la finalización de la primera rueda, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto aceleran las gestiones para intentar cerrar lo más pronto los cuatro refuerzos permitidos.

Sabiendo que la prioridad pasa por sumar un par de delanteros, o como mínimo un centrodelantero y un media punta o extremo para que Ezequiel Medrán cuenta con más variantes.

Y es que el entrenador ya no tiene en cuenta a Facundo Castro, Lucas Cano y Matías Godoy. Por lo cual, necesita de manera imperiosa sumar jugadores con características ofensivas.

Se viene mencionado que el nombre que estaría más cerca de sumarse es el de Bruno Nasta. El goleador de San Miguel, viene de marcar un gol en la última fecha, en donde también fue expulsado.

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Está claro que es titular en el Trueno Verde y el jugador más determinante del plantel, pero se menciona que el club tiene inconvenientes para afrontar el elevado salario que percibe el jugador.

Y ese dato resulta clave para entender la intención que tendría San Miguel de desprenderse de su goleador. Por lo cual, existen gestiones y se esperan definiciones en los próximos días.

Pero en las últimas horas surgió un nuevo nombre. En Radio Gol 96.7 dieron a conocer la información de que Colón tiene en carpeta al delantero Tobías Figueroa quien se desempeña en Albion FC de Uruguay.

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El punta de 34 años y 1.91 de estatura, se sumó al equipo uruguayo en enero y lleva disputados 14 partidos en los que marcó dos goles, teniendo contrato hasta fin de año.

La mayor parte de su carrera, la desarrolló en Chile, aunque en Argentina, Figueroa jugó en Sarmiento, Belgrano, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Almirante Brown y Crucero del Norte.

Está claro que Colón se mantiene muy atento a los movimientos del mercado de pases y la intención es tratar de cerrar cuanto antes la llegada de un goleador.