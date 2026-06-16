Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

A los nombres que se vienen mencionando, se le agregó el de un delantero que actualmente está en Uruguay y que está en la mira del Sabalero

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 10:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tobías Figueroa

Tobías Figueroa, delantero de Albion FC está en la mira de Colón.

A una fecha de la finalización de la primera rueda, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto aceleran las gestiones para intentar cerrar lo más pronto los cuatro refuerzos permitidos.

Nasta sigue en carpeta y se suma una opción más

Sabiendo que la prioridad pasa por sumar un par de delanteros, o como mínimo un centrodelantero y un media punta o extremo para que Ezequiel Medrán cuenta con más variantes.

Y es que el entrenador ya no tiene en cuenta a Facundo Castro, Lucas Cano y Matías Godoy. Por lo cual, necesita de manera imperiosa sumar jugadores con características ofensivas.

Se viene mencionado que el nombre que estaría más cerca de sumarse es el de Bruno Nasta. El goleador de San Miguel, viene de marcar un gol en la última fecha, en donde también fue expulsado.

LEER MÁS: Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Está claro que es titular en el Trueno Verde y el jugador más determinante del plantel, pero se menciona que el club tiene inconvenientes para afrontar el elevado salario que percibe el jugador.

Y ese dato resulta clave para entender la intención que tendría San Miguel de desprenderse de su goleador. Por lo cual, existen gestiones y se esperan definiciones en los próximos días.

Pero en las últimas horas surgió un nuevo nombre. En Radio Gol 96.7 dieron a conocer la información de que Colón tiene en carpeta al delantero Tobías Figueroa quien se desempeña en Albion FC de Uruguay.

LEER MÁS: Colón no se detiene: ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada en defensa

El punta de 34 años y 1.91 de estatura, se sumó al equipo uruguayo en enero y lleva disputados 14 partidos en los que marcó dos goles, teniendo contrato hasta fin de año.

La mayor parte de su carrera, la desarrolló en Chile, aunque en Argentina, Figueroa jugó en Sarmiento, Belgrano, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Almirante Brown y Crucero del Norte.

Está claro que Colón se mantiene muy atento a los movimientos del mercado de pases y la intención es tratar de cerrar cuanto antes la llegada de un goleador.

Colón delanteros
Noticias relacionadas
medran analiza el reemplazante de barrios para un duelo clave ante chaco for ever

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Facundo Castro recibió una oferta de Quilmes, pero está muy lejos de lo que percibe en Colón.

Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

El santafesino Alan Ponce se impuso al cordobés Cancino en el Roque Otrino de Colón.

El Roque Otrino de Colón volvió a vibrar con una gran velada de boxeo

colon tendra el respaldo de su gente en chaco: habra publico sabalero ante for ever

Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Lo último

Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Último Momento
Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Ovación
Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber