El volante de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Jacobo Mansilla (ex-Colón), quedará en libertad de acción el próximo 30 de junio. Tras ser separado del plantel hace unos meses -sigue porque no pudo conseguir club- y todavía no llegó a un acuerdo para rescindir su contrato.

El volante se mostró dolido por todo lo que le tocó vivir y fue realmente duro cuando se refirió a los dirigentes. "Estamos encerrados como todos por esta pandemia y en lo deportivo esperando que se resuelva mi situación para poder irme. Con los dirigentes no tengo mucho diálogo. Espero poder irme y que quede bien todo con el club", dijo el zurdo.

"Cuando llegué a Gimnasia venía con muchas expectativas, no coincidimos con lo que el entrenador esperaba de mí y teníamos poco diálogo. No tuve la posibilidad de tener continuidad y decidimos que lo mejor era llegar a un acuerdo para poder irme", agregó Jacobo Mansilla.

"Me dolió y me molestó la decisión cuando me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Entiendo la decisión del entrenador, pero no la comparto. Yo llegué con muchas expectativas y quería revertir esta situación", afirmó.

image.png El exjugador de Colón, Jacobo Mansilla, le pegó a los dirigentes de Gimnasia de Mendoza. Foto: Ovación Mendoza

"Lo que me molestó son los temas dirigenciales, de actuar de mala fe, de mandarnos a entrenar a otro lugar para que nos desgastemos y nos vayamos. Son malas acciones que me dolieron mucho", reveló el exjugador de Colón, quien se quedó a pelearla en la campaña de 2014 cuando no pudo incorporar y terminó yéndose al descenso en un partido desempate con Atlético Rafaela.

"Con respecto al tema de los pagos, lo último que recibí fue la mitad de diciembre. No se fijan si tengo familia, tengo que pagar gastos y saco plata de donde sea para poder pagar. No estoy salvado para mantenerme tantos meses sin cobrar y tengo que mantener una familia numerosa", afirmó.

"No es culpa del dueño de la casa sino de los dirigentes que actúan de mala manera, tendrá que haber una solución porque ya se termina el contrato. Es una situación mala porque podríamos haber terminado de una mejor manera", exclamó Jacobo Mansilla.

Con respecto a su futuro dijo: "Es una nube de incertidumbre, el jugador de fútbol está viviendo una situación complicada porque terminan los contratos y no se sabe si se van a extender los vínculos, la mayoría de los jugadores van a perder mucho".

Ovación Mendoza