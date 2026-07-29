Santa Fe Rugby buscará sellar su clasificación a cuartos de final

El sábado se disputará la fecha 6 del Torneo del Interior A, donde Santa Fe Rugby deberá visitar a Córdoba Athletic en Jardín Espinosa

Nuevamente este sábado, el Torneo Regional del Litoral le dará paso al Torneo del Interior , el certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby en el que Santa Fe Rugby es el único representante de la Unión Santafesina, y cuyo objetivo es conseguir el pasaje a la próxima instancia. En concreto, la escuadra de Sauce Viejo, se presentará en condición de visitante frente a Córdoba Athletic, un duro rival, que en su casa siempre se hace muy fuerte.

La derrota del tricolor santafesino el pasado fin de semana frente al bicampeón del Regional del Litoral complicó a los dirigidos por Ignacio Carballo, ya que para asegurar su lugar en la siguiente fase dependerá de imponerse a Athétic en la Docta el próximo sábado o bien esperar una victoria del Jockey de Rosario ante Universitario de Córdoba en las Cuatro Hectáreas de Fisherton.

Llega el sexto capítulo del Torneo del Interior A

Este sábado, desde las 15.30, se disputará la sexta y última fecha de la fase clasificatoria del Torneo del Interior. En la Zona 3, Santa Fe Rugby jugará en condición de visitante frente a Córdoba Athlétic bajo el arbitraje del rosarino Damián Schneider, mientras que en Fisherton, Jockey Club de Rosario será anfitrión de Universitario de Córdoba con el arbitraje del marplatense Gastón Rogé. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club Rosario 21; Santa Fe Rugby 15; Universitario de Córdoba 11; y Córdoba Athletic 7. En este grupo, el verdiblanco rosarino ya está clasificado a la siguiente instancia.

Por la Zona 1, en Luján de Cuyo, Marista de Mendoza recibirá a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del cordobés Tomás Ninci, mientras que en el Bermejo, Mendoza Rugby será anfitrión del Tucumán Rugby Club bajo la supervisión del cordobés Esteban Filipanics. Las posiciones se encuentran así: Tucumán Rugby, 22 puntos; GER 16; Marista 12; Mendoza Rugby 4.

En la Zona 2, en Villa Warcalde, Tala de Córdoba recibirá a Estudiantes de Paraná con el referato del rosarino Federico Longobardi, y en la provincia del Chaco, CURNE de Resistencia lo hará con Urú Curé de Río Cuarto ante el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, cotejo que será televisado por Espn. La tabla de colocaciones se encuentran de este modo: Tala 25 puntos; Estudiantes 21; Urú Curé 7; CURNE 0.

En cuanto a la Zona 4, en barrio Las Delicias del sur provincial, Duendes jugará con el Jockey Club de Córdoba con el arbitraje del mendocino Juan Martínez, en tanto, en el Bosque, La Tablada se medirá con Old Resian de Rosario bajo el control del correntino Juan Zubieta. Las posiciones se encuentran así:Jockey Club Córdoba 23; Duendes 20; La Tablada 6; Old Resian 3.

En la Zona 1, Tucumán Rugby ya está clasificado, en tanto, Gimnasia y Esgrima de Rosario buscará su clasificación de visitante en Mendoza, ante Marista en La Carrodilla. En la Zona 2, Estudiantes, que viene de apabullar a CURNE por 81 a 0 en el Parque Urquiza, pasó de ronda, y resta definir, si los paranaenses ocupan el primer o el segundo lugar. En la Zona 4, Jockey Club de Córdoba y Duendes ya son los clasificados a la siguiente fase.

También se disputarán las semifinales del Torneo del Interior B. En el Parque 9 de Julio, Tucumán Lawn Tennis se medirá con el Paraná Rowing Club con el arbitraje del cordobés Agustín Altabe, mientras que en Benjamín Aráoz, Natación y Gimnasia lo hará con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con el seguimiento de Leandro Peker.

TDI – Fecha 6 – Sábado 1 de agosto

Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Tala RC vs. Estudiantes de Paraná

CURNE vs. Urú Curé

Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba

La Tablada vs. Old Resian