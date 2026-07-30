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Adultos mayores rescatados del hogar clandestino incendiado seguirán en el parador municipal por orden de Fiscalía

Siete adultos mayores rescatados del geriátrico clandestino que se incendió en la ciudad de Santa Fe permanecen bajo cuidado del Municipio mientras avanza la investigación judicial. Desde el Ejecutivo aseguraron que el lugar no estaba registrado y pidieron denunciar posibles residencias irregulares

30 de julio 2026 · 09:53hs
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Adultos mayores rescatados del hogar clandestino incendiado seguirán en el parador municipal por orden de Fiscalía

Las siete personas que fueron trasladadas luego del incendio ocurrido en un geriátrico clandestino de Santa Fe permanecen alojadas y bajo asistencia en el parador municipal, mientras la Fiscalía define los pasos a seguir en el marco de la investigación.

Así lo confirmó este jueves el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, Hugo Marchetti secretario de políticas sociales del municipio, quien detalló que los adultos mayores pasaron la noche en el Centro Integral del Municipio, donde recibieron atención y contención.

"Lo principal que hay que decir es que las personas se encuentran bien y cuidadas en este momento, hasta que Fiscalía decida qué pasos seguir", sostuvo el funcionario.

Siete personas fueron trasladadas tras el incendio

El funcionario precisó que siete personas fueron alojadas en el parador municipal, mientras que una de ellas debió ser derivada al Hospital Iturraspe luego de haber inhalado humo durante el incendio.

Además, indicó que ya comenzaron las entrevistas individuales para conocer la situación particular de cada adulto mayor. "Hay personas que tienen familia y hay que entrevistar también a los familiares. Hay otras que están absolutamente solas", explicó.

Durante la primera noche, tres familias se presentaron para interiorizarse sobre la situación de sus familiares.

La Municipalidad desconocía la existencia del lugar

Desde el Municipio aseguraron que el supuesto geriátrico funcionaba fuera de todo registro oficial y que no existían antecedentes sobre su funcionamiento.

"Nosotros no tenemos ningún registro de esa especie de hogar de tránsito geriátrico, como se denominaba. No teníamos ningún tipo de conocimiento de que existiera ese lugar", afirmó Marchetti

También aclaró que la Municipalidad únicamente tiene registrados los establecimientos habilitados, al igual que el Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Adultos Mayores. "Estamos hablando de un caso que está directamente fuera de la ley", remarcó.

Investigan si existen otros geriátricos clandestinos

Tras la conmoción generada por el caso, desde el Ejecutivo reconocieron que podrían comenzar a aparecer denuncias sobre otros establecimientos irregulares. "A raíz de esta situación seguramente se van a empezar a detectar un montón de casos que hasta ayer no teníamos registrados. Obviamente los vamos a abordar", señaló.

No obstante, aclaró que hasta el incendio no existían denuncias ni indicios concretos que permitieran intervenir.

Cómo denunciar residencias irregulares en Santa Fe

Ante la posibilidad de que existan otros lugares funcionando sin habilitación, el Municipio recordó que cualquier vecino puede realizar denuncias a través del 0800 municipal o acercarse al Observatorio de Personas Mayores, dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos.

"Es la manera más directa y rápida que tiene el vecino para alertar sobre alguna sospecha o reclamo", indicó

Las víctimas continúan bajo asistencia

Durante la noche fue necesario reforzar el operativo con acompañantes terapéuticos, ya que varios de los adultos mayores presentaban dificultades de movilidad y requerían asistencia permanente.

En paralelo, el Municipio trabaja junto al Ministerio de Salud para definir el alojamiento definitivo de cada persona, siempre bajo las directivas de la Fiscalía.

Otro de los puntos que preocupa a los investigadores es la situación de la documentación personal de los adultos mayores. Según confirmó el funcionario, ninguno de ellos tenía sus documentos en su poder al momento del traslado.

"Podemos tener registro solamente a partir del relato de las personas", indicó, al tiempo que evitó confirmar si existen personas detenidas por el caso, al señalar que esa información forma parte de la investigación judicial.

• LEER MÁS: Escándalo y horror en Bº Nuevo Horizonte: afirman que el hogar clandestino funcionó durante ocho meses sin ningún control

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