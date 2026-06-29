Del estadio a la villa deportiva: así avanzan las obras que transformarán la ciudad para los Juegos Suramericanos 2026

La capital provincial acelera obras deportivas, urbanas y habitacionales para llegar lista a septiembre de 2026.

La provincia acelera obras deportivas y urbanas para los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

La cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026 ya comenzó y la provincia de Santa Fe atraviesa una etapa decisiva en la ejecución de las obras que albergarán el evento deportivo más importante de los últimos años. Con sede en Santa Fe, Rosario y Rafaela, la competencia se disputará del 12 al 26 de septiembre y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

En la capital provincial, el plan contempla una serie de intervenciones que exceden el calendario deportivo y buscan dejar un legado urbano, habitacional y de infraestructura: el nuevo Estadio Multipropósito, la renovación integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), la transformación del Bulevar Raúl Tacca, la Villa Suramericana y el Centro de Tiro Deportivo en Recreo.

La inversión total para las tres sedes alcanza los 90 millones de dólares, financiados mediante aportes de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y recursos provinciales.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la dimensión del proyecto: "Los Juegos Suramericanos se realizaron históricamente en ciudades capitales y nunca en el interior. Santa Fe recibe esta competencia por primera vez y por eso estamos ejecutando 21 obras en las tres sedes, generando trabajo para miles de santafesinos".

Un estadio preparado para grandes acontecimientos

La obra más emblemática es el nuevo Estadio Multipropósito, que se construye dentro del predio del CARD, sobre el Bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón.

Con una inversión superior a los 10.500 millones de pesos y un avance cercano al 80 %, el edificio ya cuenta con la estructura completamente techada y buena parte de las butacas instaladas.

Actualmente se ejecutan trabajos de terminación, cerramientos laterales e instalaciones sanitarias y eléctricas. En la próxima etapa comenzará la colocación del piso deportivo de madera y del sistema de iluminación, pasos determinantes para su puesta en funcionamiento.

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Una pista de atletismo con certificación internacional

A pocos metros del estadio, avanza la renovación integral de la pista de atletismo del CARD, que tendrá certificación Clase I de World Athletics, condición necesaria para albergar competencias oficiales nacionales e internacionales.

La obra supera el 55 % de ejecución y representa una inversión de más de 3.500 millones de pesos. Incluye nuevas áreas de lanzamiento, mejoras en las correderas, cerramientos perimetrales y la modernización de los sectores de servicios y control.

La transformación del Bulevar Tacca

Otra de las intervenciones estratégicas se desarrolla sobre el Bulevar Raúl Tacca, principal acceso al complejo deportivo.

Las tareas registran un avance del 65 % e incluyen ensanche de calzada, nuevas rotondas, mejoras hidráulicas, iluminación, señalización y sectores de estacionamiento.

Entre los trabajos ya concluidos se encuentra la rotonda frente al CARD, mientras continúan las obras en la intersección con Cristóbal Colón.

Villa Suramericana: del alojamiento deportivo al acceso a la vivienda

En barrio Esmeralda Este II, la Provincia construye la Villa Suramericana, un complejo de 346 viviendas que durante el evento recibirá a las delegaciones deportivas y que luego será destinado al sorteo entre familias santafesinas.

La obra presenta un avance superior al 85 %, demanda una inversión superior a 21.000 millones de pesos y tendrá capacidad para alojar a 1.380 personas.

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El complejo está compuesto por viviendas tipo dúplex y contempla infraestructura urbana y servicios completos.

Recreo tendrá un centro de tiro con estándares internacionales

En paralelo, el Centro de Tiro Deportivo de Recreo alcanza un avance del 95 % y se proyecta como uno de los espacios más modernos del país para esta disciplina.

Actualmente se realizan trabajos de tabiquería, instalaciones eléctricas y termomecánicas, además de obras complementarias para mejorar los accesos al predio.

Con estas intervenciones, Santa Fe busca llegar a septiembre de 2026 con infraestructura lista para el evento continental, pero también con obras pensadas para permanecer mucho después de la ceremonia de clausura.