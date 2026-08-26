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River recibe a Independiente Santa Fe con la obligación de ganar para meterse en cuartos

River enfrenta este miércoles a Independiente Santa Fe desde las 21.30 en el Monumental. Tras el 0-0 en Bogotá, buscará sellar su clasificación a los cuartos.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 10:37hs
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River recibe a Independiente Santa Fe con la obligación de ganar para meterse en cuartos

River se juega este miércoles una parada clave ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Millonario recibirá al conjunto colombiano en el Monumental, después del 0-0 registrado en la ida. El equipo de Eduardo Coudet necesita ganar para avanzar directamente y buscará aprovechar la localía en una serie completamente abierta.

LEER MAS: River no pudo sostener la ventaja y Vélez se lo empató en el Monumental

River va por la reacción en el Monumental

El conjunto de Núñez llega a la revancha con la necesidad de cambiar su imagen. El empate sin goles conseguido en Bogotá dejó la clasificación abierta y ahora River tendrá la posibilidad de definir la serie frente a su público.

El presente en el Torneo Clausura, sin embargo, no es el esperado. El Millonario viene de igualar 2-2 ante Vélez en el Monumental y solamente consiguió una victoria en las primeras seis jornadas del campeonato. El único triunfo fue el 2-0 frente a Argentinos Juniors.

Con cuatro puntos, River ocupa una posición baja en la Zona B y necesita una victoria que le permita recuperar confianza. La Copa Sudamericana aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo y avanzar en una competencia internacional.

Para este encuentro, Coudet podrá recuperar a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes no estuvieron disponibles en el partido de ida. Los regresos provocarán cambios respecto del equipo que enfrentó a Vélez.

Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán no podrán ser utilizados porque no fueron inscriptos para disputar la Copa Sudamericana. Además, Montiel y Acuña permitirán al entrenador volver a utilizar laterales naturales, luego de que en Bogotá debiera improvisar con Lucas Martínez Quarta y Facundo González.

La probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santa Fe quiere dar el golpe en Núñez

Independiente Santa Fe llegará al Monumental con la intención de repetir el buen trabajo defensivo mostrado en Colombia. En la ida logró mantener su arco en cero y ahora deberá conseguir un resultado positivo como visitante para avanzar a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto también viene de empatar sin goles en el torneo colombiano, esta vez frente a América de Cali. Con ese resultado, acumuló dos encuentros consecutivos sin convertir.

Su campaña en el campeonato local es irregular: después de cinco jornadas suma una victoria, dos empates y una derrota, registro que lo ubica en la undécima posición.

Santa Fe demostró en el primer partido que puede complicar a River, especialmente desde el orden defensivo. Sin embargo, deberá mejorar su eficacia ofensiva si pretende conseguir la clasificación en un estadio Monumental que estará colmado.

El equipo colombiano saldría a la cancha con: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

El encuentro comenzará a las 21.30 y será dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich. Con el 0-0 de la ida, River sabe que una victoria le permitirá avanzar directamente, mientras que cualquier empate llevará la definición a los penales.

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