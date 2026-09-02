Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en Santa Fe

El Concejo Municipal analiza un régimen excepcional y transitorio para acompañar el movimiento turístico y comercial que generarán los XIII Juegos Suramericanos. La propuesta contempla horarios diferenciados para bares, restaurantes, espacios con música en vivo y establecimientos culturales y tendría vigencia del 1° al 30 de septiembre.

Juegos Suramericanos. El Concejo Municipal de Santa Fe analiza un régimen excepcional de horarios para bares, restaurantes y locales nocturnos durante septiembre para impulsar el turismo.

Santa Fe se prepara para recibir a los XIII Juegos Suramericanos 2026 y, además de la infraestructura deportiva y la organización de las competencias, la ciudad busca adaptar su actividad gastronómica, cultural y nocturna al movimiento que generará la llegada de atletas, delegaciones y visitantes.

En ese marco, el Concejo Municipal tiene en tratamiento un proyecto que propone establecer un régimen excepcional y transitorio de horarios durante todo septiembre , coincidiendo con el mes en el que se desarrollará el evento continental.

La iniciativa cuenta con despacho favorable de comisión y propone suspender temporalmente algunos de los límites establecidos por la normativa vigente de nocturnidad. La medida todavía debe ser aprobada por el cuerpo legislativo para entrar en vigencia.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, con Santa Fe como una de las ciudades sede, y se espera la llegada de más de 4.000 deportistas de 15 países.

Bares y restaurantes: más margen durante la madrugada

El proyecto contempla una flexibilización para los establecimientos cuya actividad principal sea la gastronomía. En los espacios interiores cerrados, bares y restaurantes podrán funcionar todos los días y sin una limitación horaria específica durante el período excepcional.

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Para los patios abiertos y sectores que utilizan el espacio público, en cambio, se establecen límites diferenciados según el día de la semana. De domingo a miércoles, la actividad podrá extenderse hasta las 2.30 de la madrugada, mientras que los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados el límite llegará hasta las 4.30.

La propuesta apunta a acompañar el incremento de la actividad nocturna durante septiembre, especialmente los días de mayor movimiento.

Locales con música en vivo o baile

El régimen también contempla a bares y restaurantes que incorporen música en vivo o baile sin venta de entradas, con distintas categorías según su capacidad.

Para los establecimientos de hasta 250 personas, el horario en espacios interiores cerrados se extendería hasta las 3.30 de domingo a miércoles y hasta las 5.30 los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

En los patios abiertos y espacios públicos se mantendrían horarios más acotados: hasta las 2.30 de domingo a miércoles y hasta las 4.30 durante los días de mayor actividad.

La propuesta también contempla una extensión de los horarios para determinadas actividades de música en vivo.

La noche santafesina podría llegar hasta las 5.30

El horario de cierre más extendido previsto por el proyecto alcanzará a los locales de mayor capacidad dentro de las categorías gastronómicas con actividades complementarias.

De aprobarse la iniciativa, los establecimientos habilitados para hasta 250 personas podrán mantener actividad en sus espacios interiores hasta las 5.30 de la madrugada durante los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

El cambio sería temporal y estaría directamente vinculado con el escenario extraordinario que se espera durante septiembre por los Juegos Suramericanos.

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También habrá cambios para los espacios culturales

La flexibilización no estará limitada a bares y restaurantes. El proyecto incorpora además a salas y multiespacios culturales donde se desarrollen espectáculos, recitales, festivales, exposiciones, muestras, talleres y otras actividades artísticas.

Estos establecimientos tendrán horarios especiales de acuerdo con el tipo de actividad y el espacio utilizado. En algunos casos, la programación podrá extenderse hasta las 4.30 de la madrugada.

De esta manera, la propuesta busca ampliar también la oferta cultural que podrá recibir a los visitantes durante el desarrollo del evento deportivo.

Una medida con fecha de vencimiento

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la ampliación de horarios no sería permanente.

El régimen excepcional está previsto del 1° al 30 de septiembre de 2026, por lo que, una vez finalizado ese período, volverían a regir los horarios establecidos por la normativa ordinaria de nocturnidad.

Además, una vez terminado el régimen especial, el Ejecutivo municipal deberá elaborar un informe para evaluar el impacto de la flexibilización y sus ventajas y desventajas desde el punto de vista económico y productivo.

El objetivo: acompañar la actividad que generarán los Juegos

Los fundamentos de la iniciativa plantean que el arribo de atletas, delegaciones y turistas representa una oportunidad para fortalecer la actividad gastronómica, comercial y cultural de Santa Fe.

El proyecto busca que bares, restaurantes y espacios culturales puedan contar con mayor margen horario para atender esa demanda extraordinaria y acompañar la circulación de personas que se espera durante septiembre.

La ciudad ya cuenta con una normativa específica de esparcimiento y ocio nocturno que establece categorías, capacidades y horarios diferenciados para los establecimientos.

Ahora, el Concejo analiza una excepción temporal para un mes particular.

Si finalmente obtiene la aprobación legislativa, septiembre tendrá una nocturnidad más extensa en Santa Fe, con establecimientos que podrán funcionar hasta las 5.30 de la madrugada, mientras la ciudad recibe a miles de deportistas y visitantes por los Juegos Suramericanos.