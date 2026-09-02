Uno Santa Fe | Santa Fe | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en Santa Fe

El Concejo Municipal analiza un régimen excepcional y transitorio para acompañar el movimiento turístico y comercial que generarán los XIII Juegos Suramericanos. La propuesta contempla horarios diferenciados para bares, restaurantes, espacios con música en vivo y establecimientos culturales y tendría vigencia del 1° al 30 de septiembre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2026 · 20:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juegos Suramericanos. El Concejo Municipal de Santa Fe analiza un régimen excepcional de horarios para bares

Juegos Suramericanos. El Concejo Municipal de Santa Fe analiza un régimen excepcional de horarios para bares, restaurantes y locales nocturnos durante septiembre para impulsar el turismo.

Santa Fe se prepara para recibir a los XIII Juegos Suramericanos 2026 y, además de la infraestructura deportiva y la organización de las competencias, la ciudad busca adaptar su actividad gastronómica, cultural y nocturna al movimiento que generará la llegada de atletas, delegaciones y visitantes.

En ese marco, el Concejo Municipal tiene en tratamiento un proyecto que propone establecer un régimen excepcional y transitorio de horarios durante todo septiembre, coincidiendo con el mes en el que se desarrollará el evento continental.

La iniciativa cuenta con despacho favorable de comisión y propone suspender temporalmente algunos de los límites establecidos por la normativa vigente de nocturnidad. La medida todavía debe ser aprobada por el cuerpo legislativo para entrar en vigencia.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, con Santa Fe como una de las ciudades sede, y se espera la llegada de más de 4.000 deportistas de 15 países.

Bares y restaurantes: más margen durante la madrugada

El proyecto contempla una flexibilización para los establecimientos cuya actividad principal sea la gastronomía. En los espacios interiores cerrados, bares y restaurantes podrán funcionar todos los días y sin una limitación horaria específica durante el período excepcional.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos 2026: la entrada será gratuita, pero quienes quieran asegurar un lugar podrán pagar $10.000

Para los patios abiertos y sectores que utilizan el espacio público, en cambio, se establecen límites diferenciados según el día de la semana. De domingo a miércoles, la actividad podrá extenderse hasta las 2.30 de la madrugada, mientras que los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados el límite llegará hasta las 4.30.

La propuesta apunta a acompañar el incremento de la actividad nocturna durante septiembre, especialmente los días de mayor movimiento.

Locales con música en vivo o baile

El régimen también contempla a bares y restaurantes que incorporen música en vivo o baile sin venta de entradas, con distintas categorías según su capacidad.

Para los establecimientos de hasta 250 personas, el horario en espacios interiores cerrados se extendería hasta las 3.30 de domingo a miércoles y hasta las 5.30 los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

En los patios abiertos y espacios públicos se mantendrían horarios más acotados: hasta las 2.30 de domingo a miércoles y hasta las 4.30 durante los días de mayor actividad.

La propuesta también contempla una extensión de los horarios para determinadas actividades de música en vivo.

La noche santafesina podría llegar hasta las 5.30

El horario de cierre más extendido previsto por el proyecto alcanzará a los locales de mayor capacidad dentro de las categorías gastronómicas con actividades complementarias.

De aprobarse la iniciativa, los establecimientos habilitados para hasta 250 personas podrán mantener actividad en sus espacios interiores hasta las 5.30 de la madrugada durante los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

El cambio sería temporal y estaría directamente vinculado con el escenario extraordinario que se espera durante septiembre por los Juegos Suramericanos.

LEER MÁS: Se inauguró la Villa Suramericana en el norte de la ciudad de Santa Fe

También habrá cambios para los espacios culturales

La flexibilización no estará limitada a bares y restaurantes. El proyecto incorpora además a salas y multiespacios culturales donde se desarrollen espectáculos, recitales, festivales, exposiciones, muestras, talleres y otras actividades artísticas.

Estos establecimientos tendrán horarios especiales de acuerdo con el tipo de actividad y el espacio utilizado. En algunos casos, la programación podrá extenderse hasta las 4.30 de la madrugada.

De esta manera, la propuesta busca ampliar también la oferta cultural que podrá recibir a los visitantes durante el desarrollo del evento deportivo.

Una medida con fecha de vencimiento

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la ampliación de horarios no sería permanente.

El régimen excepcional está previsto del 1° al 30 de septiembre de 2026, por lo que, una vez finalizado ese período, volverían a regir los horarios establecidos por la normativa ordinaria de nocturnidad.

Además, una vez terminado el régimen especial, el Ejecutivo municipal deberá elaborar un informe para evaluar el impacto de la flexibilización y sus ventajas y desventajas desde el punto de vista económico y productivo.

El objetivo: acompañar la actividad que generarán los Juegos

Los fundamentos de la iniciativa plantean que el arribo de atletas, delegaciones y turistas representa una oportunidad para fortalecer la actividad gastronómica, comercial y cultural de Santa Fe.

El proyecto busca que bares, restaurantes y espacios culturales puedan contar con mayor margen horario para atender esa demanda extraordinaria y acompañar la circulación de personas que se espera durante septiembre.

La ciudad ya cuenta con una normativa específica de esparcimiento y ocio nocturno que establece categorías, capacidades y horarios diferenciados para los establecimientos.

Ahora, el Concejo analiza una excepción temporal para un mes particular.

Si finalmente obtiene la aprobación legislativa, septiembre tendrá una nocturnidad más extensa en Santa Fe, con establecimientos que podrán funcionar hasta las 5.30 de la madrugada, mientras la ciudad recibe a miles de deportistas y visitantes por los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos noche Santa Fe bares horarios
Noticias relacionadas
Fue inaugurada la Villa Deportiva Suramericana en el extremo norte la ciudad de Santa Fe.

Se inauguró la Villa Suramericana en el norte de la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos: los reconocidos artistas de primer nivel que actuarán en la Ceremonia de Apertura en Rosario

Juegos Suramericanos: los reconocidos artistas de primer nivel que actuarán en la Ceremonia de Apertura en Rosario

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suman al rugby 7 como protagonista.

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Se plantea la necesidad de un ente provincial para administrar y mantener las nuevas instalaciones post Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe: piden definir quién mantendrá las obras tras el evento deportivo

Lo último

Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes de la PDI por encubrir a investigados por drogas

Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes de la PDI por encubrir a investigados por drogas

Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en la ciudad de Santa Fe

Deuda previsional: Nación acumula dos meses de atraso en los giros y Pullaro volvió a exigir que cumpla con Santa Fe

Deuda previsional: Nación acumula dos meses de atraso en los giros y Pullaro volvió a exigir que cumpla con Santa Fe

Último Momento
Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes de la PDI por encubrir a investigados por drogas

Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes de la PDI por encubrir a investigados por drogas

Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: el Concejo avanza para flexibilizar la nocturnidad durante todo septiembre en la ciudad de Santa Fe

Deuda previsional: Nación acumula dos meses de atraso en los giros y Pullaro volvió a exigir que cumpla con Santa Fe

Deuda previsional: Nación acumula dos meses de atraso en los giros y Pullaro volvió a exigir que cumpla con Santa Fe

Esto también es Santa Fe: vecinos de Colastiné Norte elevaron una carta a Poletti por falta de obras y servicios

"Esto también es Santa Fe": vecinos de Colastiné Norte elevaron una carta a Poletti por falta de obras y servicios

Colón no pudo cerrar a Acevedo y el cupo que dejó Allende quedaría sin utilizar

Colón no pudo cerrar a Acevedo y el cupo que dejó Allende quedaría sin utilizar

Ovación
La Selección Argentina volverá a jugar en el país y prepara sus primeros amistosos

La Selección Argentina volverá a jugar en el país y prepara sus primeros amistosos

Un minuto para el 10 que marcó para siempre la historia de Argentina

Un minuto para el 10 que marcó para siempre la historia de Argentina

Se viene el séptimo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene el séptimo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Argentina XV se impuso a Uruguay en el Américas Rugby Championship

Argentina XV se impuso a Uruguay en el Américas Rugby Championship

La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"