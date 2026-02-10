Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

Julián Cosi, volante de Deportivo Madryn, primer rival de Colón en la Primera Nacional, contó cuál es el objetivo con el que se iniciará el año.

Colón ya tiene en la mira su primer compromiso como local y el inicio del campeonato lo pondrá frente a un adversario que no esconde ambiciones. El sábado desde las 20, en el Brigadier López, el Sabalero será anfitrión de Deportivo Madryn, que llegará a Santa Fe con un discurso firme y un plantel convencido de pelear bien arriba.

El cruce ante el conjunto chubutense marcará el estreno de Colón en el torneo ante su gente. Enfrente estará un equipo conducido por Cristián Díaz , que terminó de ajustar detalles en la pretemporada y que considera este inicio como una prueba clave para medir su verdadero potencial en la categoría.

LEER MÁS: ¿Cuándo estrenará Colón su nueva camiseta?

Uno de los que tomó la voz cantante en la previa fue Julián Cosi, mediocampista y una de las caras nuevas de Deportivo Madryn. Tras el último amistoso frente a Olimpo, el volante expresó: “Estamos con muchas expectativas y con ganas de que arranque el torneo”, reflejando el clima que se vive en el plantel aurinegro antes de visitar a Colón.

Cosi, de 27 años, explicó también qué lo llevó a sumarse al equipo del sur. “Que haya sido uno de los principales candidatos motivó mucho para poder venir acá”, señaló. Formado en Nueva Chicago, con pasos por Villa San Carlos, San Telmo y Ferro, el mediocampista suma recorrido y conocimiento del ascenso, un aspecto que Madryn considera clave para competir.

Un volante de marca que Colón deberá neutralizar

Desde lo futbolístico, el propio jugador se encargó de definirse. “Soy un volante aguerrido, dejo todo en la cancha y trato de estar a disposición del equipo”, explicó, detallando que su rol será aportar equilibrio, orden y contención en el mediocampo, una zona donde Colón buscará imponer condiciones jugando en casa.

LEER MÁS: Colón, con una decisión tomada sobre el caso José Neris

Por último, Cosi dejó una frase que resuena fuerte en la antesala del choque en Santa Fe: “El objetivo es claro, Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene”.

Con ese mensaje como bandera, Deportivo Madryn llegará al Brigadier López decidido a dar pelea, mientras Colón intentará hacerse fuerte en su estadio y comenzar el torneo con el pie derecho ante un rival que promete ser exigente desde el arranque.

Fuente: Diario Jornada