Colón, con una decisión tomada sobre el caso José Neris

Colón definió qué hacer con el uruguayo José Neris en caso de que no se llegue a un acuerdo que le convenga para su salida. Todos los detalles.

9 de febrero 2026 · 16:57hs
Colón, con una decisión tomada sobre el caso José Neris

Colón ya tomó una postura definida con José Neris y el escenario, lejos de aclararse, sigue cargado de tensión. El delantero uruguayo pretendía salir en condición de libre para continuar su carrera en América de Cali, pero esa posibilidad fue descartada de plano por la dirigencia sabalera, que entiende que debe recuperar parte de la inversión realizada.

En ese marco, Colón había logrado un acuerdo con los dirigentes del club colombiano para una cesión a préstamo con dos opciones de compra, una salida que satisfacía al club desde lo económico. Sin embargo, la operación se cayó por la intervención del representante del jugador, Sebastián Taborda, quien insistió con una rescisión total del vínculo para que Neris quede en libertad de acción. Esa postura terminó haciendo naufragar la negociación.

Contrato vigente y una postura inflexible de Colón

Lo concreto es que José Neris tiene contrato con Colón hasta el 31 de diciembre, con un salario elevado para la realidad económica actual del club. Ante este panorama, y considerando además que el futbolista no tiene intención de volver a jugar en el Sabalero tras dos etapas muy flojas, la dirigencia ya tomó una determinación fuerte: si Neris decide quedarse, será colgado y se entrenará apartado del plantel profesional.

José Neris sigue sin acordar su salida de Colón, que está firme en tener un rédito económico.

Desde el club entienden que no hay margen para sostener un contrato oneroso sin rédito deportivo, y mucho menos aceptar una salida sin compensación. Por eso, la línea es clara: venta, préstamo con opción o nada.

Propuestas rechazadas y negociación estancada

Días atrás, el representante del delantero presentó una oferta para rescindir el año restante de contrato a cambio de 200.000 dólares, pero fue rechazada de inmediato por la dirigencia rojinegra, que la consideró insuficiente. Para que Neris pueda salir a préstamo, además, debería renovar previamente su vínculo, algo a lo que Taborda se niega rotundamente.

Así, la negociación quedó empantanada, con posiciones cada vez más rígidas y sin señales de acuerdo en el corto plazo.

San Lorenzo, en espera

En medio de este escenario apareció San Lorenzo como posible interesado. Según pudo saber UNO Santa Fe, el Ciclón también lo pretende preferentemente libre y aguarda que Colón defina la situación contractual antes de avanzar. Por ahora, no hubo novedades concretas ni ofertas formales.

Mientras tanto, Neris continúa entrenándose apartado, con la tensión latente y sin una resolución cercana. En Colón son tajantes: no resignarán patrimonio, ni aceptarán condiciones que consideren perjudiciales para el club. El conflicto sigue abierto y promete extenderse, con todas las partes midiendo cada movimiento en una negociación que hoy parece lejos de romperse.

