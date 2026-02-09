¿Cuándo estrenará Colón su nueva camiseta?

Colón se prepara para su debut en el Torneo de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn. ¿Estrenará su nueva camiseta KDY?

Colón atraviesa la recta final de la preparación para su debut en el Torneo de la Primera Nacional, que será el sábado 14 de febrero, a las 20, frente a Deportivo Madryn, en el estadio Brigadier López.

Sin embargo, uno de los interrogantes que rodea el inicio de la temporada no está puesto únicamente en lo futbolístico, sino también en la indumentaria que vestirá el Sabalero.

Colón, con un estreno sin su nueva camiseta

De cara a ese estreno oficial, Colón todavía no utilizará su nueva camiseta. Según lo que se pudo conocer, el equipo saldrá al campo de juego con el mismo modelo que empleó durante la temporada pasada, aunque con una diferencia importante: habrá nuevos sponsors acompañando la tradicional casaca rojinegra.

Camiseta Colón La nueva camiseta de KDY para Colón recién estaría lista para la cuarta o quinta fecha de la Primera Nacional. Prensa Colón

La decisión forma parte de una planificación que excede el debut. Desde el club y la empresa encargada de la indumentaria, KDY, se trabaja con total hermetismo para cuidar cada detalle del nuevo diseño. En ese sentido, el estreno de la camiseta oficial 2026 recién se produciría entre la cuarta y la quinta fecha del campeonato, cuando ya estén consolidados todos los acuerdos comerciales que acompañarán al equipo durante la temporada.

Sin detalles para contar de la nueva camiseta de Colón

Por ahora, no trascendió ningún detalle del modelo, ni colores alternativos ni elementos distintivos. El objetivo es claro: preservar el diseño y evitar que aparezcan réplicas anticipadas, teniendo en cuenta que la indumentaria ya se encuentra confeccionada.

Así, mientras Colón se enfoca en arrancar con el pie derecho en la Primera Nacional, la nueva camiseta deberá esperar. La expectativa está instalada y el estreno, aunque no será inmediato, promete convertirse en otro momento especial del arranque sabalero en la temporada.