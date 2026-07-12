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Horas decisivas en Unión en torno a la posible partida de Mauro Pittón

Sería inminente una resolución en Unión en torno a la oferta que llegó de Tenerife de España por el capitán Mauro Pittón

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 11:13hs
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Horas decisivas en Unión en torno a la posible partida de Mauro Pittón

Prensa Unión

Las próximas horas serán determinantes para el futuro de Mauro Pittón. Mientras Unión continúa con la preparación para el Torneo Clausura, la dirigencia está en negociación que podría derivar en posiblemente en otro salida, un mercado que por ahora mostró solo una incorporación.

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Inminente salida de Mauro Pittón en Unión

El capitán, con contrato hasta diciembre de este año, recibió una propuesta de Tenerife de la Segunda División de España. Las conversaciones avanzan y todo indica que la resolución llegará en breve. Según trascendió de manera extraoficial, la oferta contempla un resarcimiento cercano a los 180.000 dólares para Unión, una cifra insuficiente por la dirigencia.

Sin embargo, en el club entienden que Pittón atraviesa una oportunidad difícil de repetir. A sus 31 años, tiene la posibilidad de concretar su primera experiencia en el fútbol europeo, además de acceder a un contrato considerablemente superior desde el aspecto económico.

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Ese escenario hace que el sentido común gane terreno por encima de lo económico. Más allá de que el monto no convenza, en Unión primaria el reconocimiento para el jugador y al significado que representa este desafío para su carrera. De concretarse la transferencia, Leonardo Madelón perdería a una pieza importante tanto dentro como fuera de la cancha. Pittón no solo es uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel, sino también una voz de peso en el vestuario y uno de los líderes futbolísticos del equipo.

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Por eso, las próximas horas aparecen como decisivas. La negociación está abierta, el interés es concreto y la sensación es que la continuidad del capitán en el 15 de Abril pende de un hilo. Si las partes logran acercar posiciones, Unión podría despedir a uno de sus referentes en pleno mercado de pases y Madelón deberá reorganizar el mediocampo para afrontar el segundo semestre.

Unión Tenerife Mauro Pittón
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