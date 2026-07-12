Asesinaron de un balazo en el rostro a un joven de 18 años en barrio Liceo Norte

El crimen ocurrió en inmediaciones de avenida Gorriti y Servando Bayo y la víctima fue identificada como Emanuel Mendoza, de 18 años. La principal hipótesis indica que un grupo de motociclistas armados efectuó los disparos y luego escapó

Durante la madrugada de este domingo, minutos después de las 3.30 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, Emanuel Mendoza , de 18 años , fue asesinado de un disparo de arma de fuego en inmediaciones de avenida Gorriti y Gobernador Servando Bayo , en el barrio Liceo Norte de la ciudad.

La intervención se inició tras varios llamados de vecinos a la central de emergencias 911 , en los que alertaron sobre un grupo de desconocidos que se desplazaba en motocicletas efectuando disparos. Según los testimonios, uno de los proyectiles impactó contra el joven.

La víctima murió en el lugar

En primera instancia arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes preservaron la escena del crimen y solicitaron la presencia de un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Al llegar al lugar, el personal sanitario constató el fallecimiento de Emanuel Mendoza, quien presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. Las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los autores escaparon inmediatamente después de efectuar los disparos. Los policías comenzaron la búsqueda de testigos entre los vecinos del barrio Liceo Norte y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían aportar imágenes para esclarecer el homicidio.

Investigación del homicidio

La novedad fue comunicada a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos agentes informaron lo sucedido al fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar testigos, relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes. Las tareas fueron ejecutadas por especialistas del área Científica de la PDI, quienes llevaron adelante el relevamiento de evidencias balísticas y de otros elementos de interés para la causa.

La calificación legal provisoria del hecho es la de homicidio. La investigación continúa para reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. Hasta el momento no hay personas detenidas.

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