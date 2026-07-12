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Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas en el sur provincial

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo

12 de julio 2026 · 10:59hs
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Crimen de Gastón Montenegro: secuestro

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar las pruebas.

Dos hombres fueron imputados este viernes en los tribunales de San Lorenzo y quedaron presos al ser acusados como involucrados en el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro. El joven de 25 años había desaparecido en Capitán Bermúdez y fue hallado sin vida en Serodino una semana después.

Los primos Juan Manuel V y Matías V quedaron en prisión preventiva luego de que la Fiscalía le atribuyera distintos roles a cada uno en lo que fue el plan de secuestro que culminó con el asesinato de Montenegro. Durante la audiencia se confirmó lo que la familia de la víctima había asegurado desde un principio: al menos dos hombres armados lo obligaron a subir a un auto.

Lo que sí se reveló oficialmente fue la causa de la muerte del joven: dos disparos de arma de fuego. Luego buscaron enterrarlo en la zona rural en inmediaciones de Serodino donde finalmente, tras una serie de rastrillajes, el 5 de julio fue hallado el cuerpo. También se sostiene la hipótesis de un conflicto vinculado a la venta de drogas como móvil del crimen del que habría participado al menos otra persona más.

El secuestro de Gastón Montenegro

El fiscal Aquiles Balbis consideró que los involucrados tuvieron distintos tipos de participación. A Juan Manuel V, detenido previo a la aparición del cuerpo de la víctima, lo ubicó como parte del grupo que el 27 de junio por la mañana secuestró a Montenegro.

La investigación develó que se trasladó junto a otra persona no identificada en un Volkswagen Gol Trend gris hasta Capitán Bermúdez. Allí, cerca de las 9.45, abordaron a Gastón Montenegro, quien caminaba junto a otra persona por las calles Guemes y Paraguay. Ambos bajaron del auto y mediante amenazas con un arma de fuego obligaron al joven a subirse.

Mientras subían al auto amenazaron a punta de arma de fuego a la otra persona y luego escaparon. En ese sentido, el fiscal consideró que mantuvieron privado de su libertad a la víctima de manera ilegítima hasta que finalmente lo mataron.

Asesinato y cuerpo enterrado

En la información brindada por Fiscalía luego de la audiencia no se remarca con precisión en qué momento fue asesinado Gastón Montenegro. Detallaron que lo mataron con dos disparos en la cabeza y luego procuraron ocultar su cuerpo.

Con esa intención fue lo enterraron en un campo ubicado a metros de la ruta 10, en inmediaciones de Serodino. En ese sentido Juan Manuel V fue imputado por todos los delitos relacionados al plan criminal: privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenaza calificada.

Mientras que a su primo Matías V le imputaron encubrimiento agravado por haber colaborado, en momento posteriores al hecho, a ocultar el auto en el que se realizó el secuestro. El juez Ariel Cattáneo dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Juan Manuel y por seis meses para Matías.

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