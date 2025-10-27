Uno Santa Fe | Ovación | Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

27 de octubre 2025 · 12:38hs
El belga Kevin De Bruyne, mediocampista del Nápoli, no volverá a jugar hasta inicios de 2026 debido a la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter, después convertir desde los doce pasos el primer gol del duelo, que terminó en triunfo por 3-1.

"Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación", informó el club en un comunicado oficial.

Pese a que el club no estimó un tiempo de recuperación concreto, este tipo de lesiones conllevan una pausa de al menos tres meses, por lo que la estrella belga no podrá jugar hasta inicios de 2026.

De Bruyne sufrió la lesión ejecutando un penal en el minuto 33 del partido. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin ni siquiera poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio señas de la magnitud de la lesión.

