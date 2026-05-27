Ya tiene circuito la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

El Nuevo Car Show Santafesino confirmó el circuito Juan María Traverso de San Nicolás, como sede del inicio de la definición de sus campeonatos de la presente temporada.

El campeonato 2026 del Nuevo Car Show continúa confirmando plazas de primer nivel para una temporada histórica y ya quedó oficializada la sede de la séptima fecha del certamen. La categoría más federal, convocante y espectacular del interior del país regresará al circuito “Juan María Traverso” del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.

Luego del enorme éxito vivido durante la gran carrera del año, disputada el 16 y 17 de mayo pasados, en el mismo escenario con pilotos invitados y un gran marco, San Nicolás volverá a recibir a todas las divisionales del Nuevo Car Show en un compromiso que promete nuevamente grandes espectáculos en pista.

El trazado bonaerense se ha convertido en uno de los escenarios de referencia dentro del calendario de la categoría gracias a sus modernas instalaciones, su exigencia técnica y la gran respuesta del público cada vez que el Nuevo Car Show visita el autódromo nicoleño.

La séptima fecha será además una instancia clave dentro del campeonato 2026, ya transitando la parte decisiva de la temporada, con la apertura de los play offs y con cada punto comenzando a tomar un valor determinante en la pelea por los distintos títulos. De esta manera, el Nuevo Car Show continúa consolidando un calendario de jerarquía nacional, visitando algunos de los escenarios más importantes del país y reafirmando el crecimiento constante de todas sus divisionales.

San Nicolás: el escenario elegido

El predio ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad está ubicado en el km 225 de la Autopista que une Buenos Aires con Rosario. Cuenta con ocho accesos y está situado a metros del aeroclub y helipuerto de la ciudad. Desde 2017 el Predio recibe cada año a Expoagro, la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica que por primera vez decidió instalarse en una sede estable.

En octubre de 2018 se inauguró oficialmente el circuito con victoria de Mariano Werner y su Peugeot 408 de TC 2000. El 21 de junio de 2019 San Nicolás recibió por primera vez al Car Show. Esta será la séptima visita de la categoría al escenerio nicoleño, luego de la reciente Gran Carrera del Año disputada en el mes de mayo de 2026. Su modernidad, tecnología y la ventaja de estar ubicado dentro de un predio ferial de 90 hectáreas, lo transforman en un autódromo único en el país.

El diseño creado para poder recibir a todas las categorías nacionales permite también, la realización de eventos deportivos internacionales y corporativos. Las características del trazado y las amplias zonas destinadas al público, hacen que los espectadores puedan observar el recorrido completo dentro del circuito desde todos los sectores.

San Nicolás volverá a vibrar con el sonido y el espectáculo del Nuevo Car Show los próximos 12 y 13 de septiembre, en otro capítulo que promete emociones fuertes dentro de una temporada inolvidable.