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Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

En la competencia federal que organiza la Unión Argentina, Santa Fe Rugby será anfitrión de Uni de Córdoba por el Interior A, y por el B, CRAI jugará con Cardenales de Tucumán.

27 de mayo 2026 · 09:38hs
Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo al duro Universitario de Córdoba.

Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo al duro Universitario de Córdoba.

Este sábado 30 de mayo, el torneo más federal del país retomará la acción en lo que será la tercera fecha del Torneo del Interior A y la segunda jornada de fase de grupos del Torneo del Interior B. En la ocasión, los dos representantes de la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de local frente a elencos cordobeses y tucumanos respectivamente. También será el turno del tercer capítulo de la Copa Santa Fe que organiza la USR y que respalda el gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

Regresa la acción en el Torneo del Interior

En el sector principal de la competencia organizada por la UAR, el sábado 30, a partir de las 16, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club será anfitrión de Universitario de Córdoba con el arbitraje de Joaquín Lista Castro de Buenos Aires. Los dirigidos por el Colo Ignacio Carballo vienen de imponerse al Jockey Club de Rosario por 31 a 29 en Fisherton. Las posiciones de la Zona 3 se encuentran del siguiente modo: Santa Fe Rugby 10, Jockey de Rosario 7, Córdoba Athletic 5 y Universitario de Córdoba 0.

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Los Gitanos afrontar&aacute;n un compromiso de fuste ante Cardenales de Tucum&aacute;n

Los Gitanos afrontarán un compromiso de fuste ante Cardenales de Tucumán

En el Interior B, a la vera de la autopista, CRAI recibirá al duro Cardenales de Tucumán a partir de las 16 con el control de Mariano Scianna de Mar del Plata. Los Gitanos que tienen como head coach a Carlos Martín Matozzo cayeron en el debut frente al Paraná Rowing Club en el Yarará por 21 a 17. Las posiciones en la zona 1 están de la siguiente manera: Paraná Rowing 4; Cardenales y Natación y Gimnasia de Tucumán 3, CRAI 1.

Es importante destacar las designaciones de árbitros santafesinos en dicha competencia nacional. En la ciudad de Resistencia, Joaquín Zapata será el encargado de controlar las acciones entre CURNE con Tala RC de Córdoba, mientras que en el otro estamento, Facundo Gorla, tendrá a su cargo la conducción del choque que animarán Palermo Bajo de Córdoba con Universitario de Tucumán en los Bulevares de la vecina capital provincial.

Llega el tercer capítulo de la Copa Santa Fe

La tercera fecha de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby se disputará el próximo sábado 30 de mayo en los diferentes escenarios de la región. A las 14, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Alma Juniors de Esperanza con el control de Javier Villalba, mientras que en barrio las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con Querandí RC bajo el referato de Mateo Ciaccio.

Por su parte, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Brown de San Vicente con el arbitraje de Facundo Puntillo, mientras que en el Desarrollo, los Guaycurúes de Sunchales jugarán con San Carlos RC con el referato de Nicolás Barraza. Las posiciones se encuentran de esta manera: CRAI, Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 10; Brown de San Vicente 6; CRAR de Rafaela 5; Santa Fe Rugby, Cha Roga, La Salle Jobson y Querandí RC 0.

Torneo del Interior A -3° fecha

Mendoza RC vs. Marista (Agustín Altabe)

Tucumán RC vs. GER (Esteban Filipanics)

CURNE vs. Tala RC (Joaquín Zapata)

Córdoba Athlétic vs. Jockey de Rosario (Juan Martínez)

Santa Fe RC vs. Universitario de Córdoba (Joaquín Lista Castro)

La Tablada vs. Duendes (Leandro Peker)

Old Resian vs. Jockey de Córdoba (Juan Maio).

Torneo del Interior B - 2° fecha:

Natación y Gimnasia vs. Rowing (Valentín Ferrero)

CRAI vs. Cardenales (Mariano Scianna)

Tucumán LT vs. Mar del Plata Club (Santiago Bevacqua)

Sporting MdP vs. Universidad de San Juan (Juan Moyano)

Liceo de Mendoza vs. Los Tordos (Pedro López Vildoza)

Huirapuca vs. Sociedad Sportiva (Maximiliano Busaniche)

Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán (Facundo Gorla)

Jockey de Villa María vs. Tigres (Juan Ignacio Vega)

Torneo del Interior Copa Santa Fe
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