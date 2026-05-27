Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Gran participación tuvo la 40° edición de la Maratón José Oliva organizada por la Municipalidad de Santo Tomé, que tuvo como ganadores a los santafesinos Nicolás Tori y Melina Chantiri.

Con notable éxito y una impecable organización se concretó la 40° edición de la Maratón José Oliva en la ciudad de Santo Tomé. La prueba reunió a una importante cantidad de corredores y familias en el Camping Municipal, consolidándose una vez más como uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad.

La competencia comenzó a las 9 horas y se desarrolló en un clima de entusiasmo y acompañamiento del público, con un nuevo circuito que permitió disfrutar de una jornada deportiva y recreativa destinada a participantes de distintos niveles.

La propuesta incluyó las modalidades competitivas de 10K y 5K, además de una instancia participativa de 2K, libre y gratuita, de la que formaron parte los vecinos que se sumaron de manera recreativa a la celebración. En esta edición especial, la competencia contó con un nuevo circuito y propuestas pensadas para corredores de distintos niveles, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad.

Más detalles de la prueba en Santo Tomé

A través de esta nueva edición de la Maratón José Oliva, el Municipio continúa promoviendo el deporte, la actividad física y los espacios de encuentro comunitario, consolidando una propuesta que forma parte de la identidad deportiva de Santo Tomé. En esta edición especial, la competencia presentará un nuevo circuito diseñado para que corredores y participantes puedan disfrutar de una experiencia renovada, recorriendo distintos sectores de la ciudad.

En el marco de esta edición especial, se realizó además un reconocimiento a la familia Oliva, en un emotivo acto encabezado por el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley. Durante el homenaje, el mandatario agradeció la presencia de los familiares y recordó con afecto la figura de José Oliva, destacando su legado y la importancia de esta competencia para la historia deportiva de la ciudad.

image Un gran número de participantes participaron de la prueba organizada por la Municipalidad de Santo Tomé.

Durante la jornada se llevó a cabo la premiación general de las distintas categorías competitivas. En los 10 kilómetros masculinos, el primer puesto fue para Nicolás Tori, seguido por Antonio Eliseo Roldán y Hugo Nicolás Romero. En la categoría femenina, Melina Chantiri obtuvo el primer lugar, mientras que Vanina Daniela García y Noelia Mariela Mendoza completaron el podio.

En la distancia de 5 kilómetros masculinos, Orlando Daniel Loza se quedó con el primer puesto, seguido por Cristian Fabián Florentín y Jorge Solís. Por su parte, en la categoría femenina, Ayelén Morel obtuvo el primer lugar, Carolina Hillmann finalizó en la segunda posición y Roxana Oliva completó el podio.

Desde el Municipio destacaron el trabajo realizado por la Dirección de Deportes y todo su personal, quienes estuvieron a cargo de la organización integral de la competencia, coordinando cada detalle para garantizar el correcto desarrollo de la jornada y brindar una experiencia segura y ordenada para participantes y público.

Asimismo, remarcaron el compromiso de todas las áreas municipales involucradas, así como la participación de corredores locales y de distintas localidades de la región, que acompañaron esta edición especial.