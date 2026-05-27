Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Gran participación tuvo la 40° edición de la Maratón José Oliva organizada por la Municipalidad de Santo Tomé, que tuvo como ganadores a los santafesinos Nicolás Tori y Melina Chantiri.

27 de mayo 2026 · 09:51hs
Se llevó a cabo la 40° edición de la Maratón José Oliva en Santo Tomé.

Se llevó a cabo la 40° edición de la Maratón José Oliva en Santo Tomé.

Con notable éxito y una impecable organización se concretó la 40° edición de la Maratón José Oliva en la ciudad de Santo Tomé. La prueba reunió a una importante cantidad de corredores y familias en el Camping Municipal, consolidándose una vez más como uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad.

La competencia comenzó a las 9 horas y se desarrolló en un clima de entusiasmo y acompañamiento del público, con un nuevo circuito que permitió disfrutar de una jornada deportiva y recreativa destinada a participantes de distintos niveles.

La propuesta incluyó las modalidades competitivas de 10K y 5K, además de una instancia participativa de 2K, libre y gratuita, de la que formaron parte los vecinos que se sumaron de manera recreativa a la celebración. En esta edición especial, la competencia contó con un nuevo circuito y propuestas pensadas para corredores de distintos niveles, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad.

Más detalles de la prueba en Santo Tomé

A través de esta nueva edición de la Maratón José Oliva, el Municipio continúa promoviendo el deporte, la actividad física y los espacios de encuentro comunitario, consolidando una propuesta que forma parte de la identidad deportiva de Santo Tomé. En esta edición especial, la competencia presentará un nuevo circuito diseñado para que corredores y participantes puedan disfrutar de una experiencia renovada, recorriendo distintos sectores de la ciudad.

En el marco de esta edición especial, se realizó además un reconocimiento a la familia Oliva, en un emotivo acto encabezado por el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley. Durante el homenaje, el mandatario agradeció la presencia de los familiares y recordó con afecto la figura de José Oliva, destacando su legado y la importancia de esta competencia para la historia deportiva de la ciudad.

image
Un gran n&uacute;mero de participantes participaron de la prueba organizada por la Municipalidad de Santo Tom&eacute;.

Un gran número de participantes participaron de la prueba organizada por la Municipalidad de Santo Tomé.

Durante la jornada se llevó a cabo la premiación general de las distintas categorías competitivas. En los 10 kilómetros masculinos, el primer puesto fue para Nicolás Tori, seguido por Antonio Eliseo Roldán y Hugo Nicolás Romero. En la categoría femenina, Melina Chantiri obtuvo el primer lugar, mientras que Vanina Daniela García y Noelia Mariela Mendoza completaron el podio.

En la distancia de 5 kilómetros masculinos, Orlando Daniel Loza se quedó con el primer puesto, seguido por Cristian Fabián Florentín y Jorge Solís. Por su parte, en la categoría femenina, Ayelén Morel obtuvo el primer lugar, Carolina Hillmann finalizó en la segunda posición y Roxana Oliva completó el podio.

Desde el Municipio destacaron el trabajo realizado por la Dirección de Deportes y todo su personal, quienes estuvieron a cargo de la organización integral de la competencia, coordinando cada detalle para garantizar el correcto desarrollo de la jornada y brindar una experiencia segura y ordenada para participantes y público.

Asimismo, remarcaron el compromiso de todas las áreas municipales involucradas, así como la participación de corredores locales y de distintas localidades de la región, que acompañaron esta edición especial.

Maratón Oliva Santo Tomé
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo al duro Universitario de Córdoba.

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

kimberley suena en grande: ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Están Las Panteras convocadas para enfrentar a Bulgaria en Santa Fe y Rosario.

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

 La Selección Argentina de vóley venció a Venezuela en su primer amistoso de cara al Nations League 2026  

Argentina arrancó con una victoria el primer amistoso en Misiones

Lo último

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Último Momento
Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ovación
Kimberley sueña en grande: Ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco