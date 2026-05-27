Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Unión afrontará un mercado de pases determinante, con varios jugadores importantes que terminan su vínculo a fin de año y otros casos que deberán resolverse en las próximas semanas.

Mientras Unión espera definiciones en torno a la continuidad de Leonardo Madelón y comienza a diagramar el plantel para la segunda parte de la temporada 2026, la dirigencia también trabaja en otro aspecto determinante: la situación contractual de varios futbolistas del plantel profesional.

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El primer corte importante llegará el próximo 30 de junio, fecha en la cual finalizarán los contratos de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino. En el caso del volante ofensivo, quien terminó siendo una pieza importante antes de sufrir una lesión que lo marginó en el tramo final del semestre, la dirigencia ya analiza abrir conversaciones con Defensa y Justicia para intentar extender su estadía mediante un nuevo préstamo. Incluso no se descarta evaluar la compra de una parte de su ficha.

Una larga lista finaliza vínculo en diciembre con Unión

Sin embargo, el grueso de las decisiones fuertes aparecerá hacia fin de año, ya que el 31 de diciembre vencerán los contratos de una importante cantidad de futbolistas. Entre ellos aparecen referentes y jugadores de experiencia como Claudio Corvalán, Bruno Pittón (se recupera de una operación de meniscos), Mauro Pittón, Lucas Menossi, Enzo Roldán, Augusto Solari, Franco Fragapane y Cristian Tarragona.

También deberán resolverse las situaciones de Matías Mansilla, Federico Gómez Gerth (se recupera de la rotura de ligamentos cruzados), Nicolás Paz, Valentín Fascendini, Brahian Cuello —actualmente recuperándose tras ser operado de pubalgia—, Julián Palacios, Ignacio Pedano y Tomás González.

Dentro de esa nómina también figura Francisco Pumpido, aunque el juvenil se encuentra actualmente cedido en Toluca de México hasta el 30 de junio.

Los jugadores blindados a largo plazo en Unión

En contrapartida, Unión también cuenta con un grupo importante de futbolistas que poseen contratos largos y sobre los cuales el club proyecta buena parte de su futuro deportivo y patrimonial.

Con vínculo hasta diciembre de 2027 aparecen Daniel Juárez, Franco Godoy, Gastón Arturia, Jeremías Bustos, Junior Marabel, Lionel Verde, Pablo Palacio y Thiago Cardozo.

En tanto, los contratos más extensos son los que llegan hasta diciembre de 2028: Agustín Colazo, Diego Armando Díaz, Fernando Díaz, Marcelo Estigarribia, Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco, Misael Aguirre y Santiago Grella.

Un mercado que será determinante

Con este panorama, el próximo mercado de pases será decisivo para Unión. No solo deberá resolver posibles renovaciones y salidas, sino también definir qué futbolistas formarán parte del nuevo proyecto deportivo que se intentará consolidar para la segunda parte del año.

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En ese contexto, la continuidad del entrenador también será clave, ya que muchas de las decisiones contractuales podrían quedar atadas al perfil futbolístico que finalmente pretenda el DT que conduzca al equipo en el próximo semestre.