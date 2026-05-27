Docentes de paro hasta el sábado: "El gobierno nacional quiere ver la universidad pública cerrada"

Óscar Vallejos, secretario general de ADUL e integrante de la CONADU Histórica, advirtió que el conflicto se agudiza. El Gobierno nacional respondió al reclamo salarial con un bono de 10.000 pesos para los cargos simples

Las aulas de las facultades estarán vacías por el paro de los docentes universitarios.

Los docentes universitarios de todo el país transitan esta semana una huelga nacional que se extenderá hasta el sábado , en el marco del reclamo sostenido por presupuesto universitario y recomposición salarial . En la Universidad Nacional del Litoral , el cuatrimestre se cierra en la tercera semana de junio , lo que reduce el margen disponible a apenas tres semanas de clases efectivas.

Óscar Vallejos , secretario general de ADUL (Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral) e integrante de la mesa directiva de la CONADU Histórica , explicó que el paro incluye los días sábados porque numerosas facultades —entre ellas Arquitectura— tienen talleres y actividades de educación a distancia en ese día. "Es un día bastante intenso de trabajo", señaló en el programa Mañana UNO.

El gobierno respondió con un bono de 10.000 pesos

Vallejos fue contundente al describir la respuesta oficial al conflicto. "Nos llegó el instructivo de liquidación y ¿sabe qué nos dieron como aumento? Un bono de 10.000 pesos para los cargos simples", afirmó. "En Santa Fe, con el boleto que sale 2.000 pesos, no te alcanza ni para cinco días de colectivo."

El dirigente advirtió que, en lugar de resolver el conflicto, el Gobierno agudiza la tensión: además del magro aumento, envió notificaciones a los rectores exigiéndoles que presenten un plan de contingencia para reponer los días de huelga. "El gobierno está decidido a agudizar el conflicto. Creemos que en esa estrategia quiere cumplir su fin político, que lo tuvo desde el primer momento: ver la universidad pública cerrada", denunció Vallejos.

Estudiantes también en crisis

El secretario de ADUL subrayó que el deterioro no afecta solo a los docentes. Las becas estudiantiles, que en noviembre de 2023 alcanzaban para cubrir cerca de un alquiler, hoy están en 35.000 pesos, mientras que una habitación en Santa Fe ronda entre los 350.000 y los 500.000 pesos. "No está próxima a pagar el alquiler ni remotamente", graficó.

A eso se suma que el boleto educativo no cubre la totalidad de los pasajes de quienes viajan desde fuera del centro, alcanzando apenas para 20 días de transporte. Ante ese escenario, muchos estudiantes deben realizar changas —trabajos de limpieza, cuidado de niños, tareas domésticas— para sostenerse, mientras mantienen las obligaciones académicas que exige la beca.

"Los estudiantes están en el mismo lugar que los docentes, solo que en una situación todavía más precaria", sostuvo Vallejos.

El debate interno: universidad abierta con lucha

Al interior del gremio, el conflicto abrió un debate sobre la estrategia a seguir. Hay sectores que impulsan un paro por tiempo indeterminado, posición que no logró ser mayoritaria. La corriente que predomina apuesta por sostener las aulas abiertas con conflicto: "La lucha es con los estudiantes adentro. Nosotros tenemos que encontrar una forma de luchar con los estudiantes adentro y no cerrar la universidad", explicó Vallejos.

En ese sentido, el dirigente diferenció su postura de quienes proponen "sostener la universidad abierta como si no hubiera conflicto". "El conflicto está. Hay que hacer paro, tener los estudiantes adentro y hacer el esfuerzo todos juntos", remarcó.

¿Qué pasa con el cierre del cuatrimestre?

El interrogante más inmediato es cómo terminar el primer cuatrimestre con los días perdidos y qué ocurrirá con el turno de exámenes de julio y el inicio del segundo cuatrimestre. Vallejos adelantó su posición personal: "Tenemos que cerrar el cuatrimestre. Los estudiantes hicieron el esfuerzo de estar adentro, de estudiar solos, de bancar el paro. Hay que cerrar con ellos adentro." Sin embargo, aclaró que la decisión final será resuelta en asamblea, donde todas las posiciones serán debatidas.

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