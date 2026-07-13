El jueves que viehe se realizará en el estadio Ángel Malvicino de Unión, el Campus Deportivo de Básquet, que contará con la presencia estelar de Walter Herrmann, campeón olímpico en Atenas 2004, exjugador de la NBA y protagonista de una destacada trayectoria en las principales ligas del mundo.
Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union
El jueves, de 17 a 20.30, el Campus Deportivo será en el estadio mundialista de Unión junto al campeón olímpico Walter Herrmann. La lista de participantes
Por Ovación
Herrmann compartirá su experiencia y conocimientos junto al entrenador profesional Julián Pagura y el equipo de trabajo de ADN Formación Olímpica, en una propuesta diseñada para transmitir conceptos técnicos, tácticos y valores fundamentales para la formación integral de los jóvenes deportistas.
Asimismo, la actividad contará con la participación de los entrenadores de las selecciones de Infantiles y Cadetes, tanto de la rama femenina como masculina, fortaleciendo el trabajo que la Asociación viene desarrollando durante toda la temporada con sus procesos de selecciones.
LISTADO DE CONVOCADOS A PARTICIPAR DEL CAMPUS DEPORTIVO EN UNIÓN
Club Alianza:
Scarel Mauro
Petrosino Luisa
Club Alma Juniors:
Maack Pedro
Bertolotti Morena
Peralta Jazmin
Pasero Lucía
Bovero Julieta
Gimenez Owen
Borgogno Bianca
Peralta Ana
Club Almagro:
Spies Felipe
Anderson Lucía
Pirola Alma
Collins Delfina
Secop Candela
Beossio Sofía
Yannerich Helena
Miseres Ciro
Camissi Ignacio
Spies Luján
Vergara Josefina
Sosa Clara
Chalaliche Bárbara
Caravario Samira
Hessel Emilia
Benítez Ámbar
Club Alumni:
Mangini Paloma
Marchesi Helena
Ramos Mía
Marani Lucía
Mayer Nehemias
Club Argentino:
Donadío Valentino
Jacquier Ramiro
Club Arroyo Leyes:
Garcia Thiago Agustín
Club Ateneo:
Martínez Agustín
Club Atlético Franck:
Ávila Ignacia
Planells Thiago
Club Banco:
Mielniczuck Denis Lucas
Collins Nicolás
Richard Estenoz Genaro
Toplikar Valentino
Oliva Hoffman Lucas
Veneziano Santino
Club Colon Santa Fe:
Falomir Estanislao
Godano Ciro
Club Centenario:
Montes Gaspar
Masueco Florencia
Gomez Trinidad
Moroni Clara
Moroni Carmela
Paez Ana
Biole Alvaro
Boero Catalina
Club Colon San Justo:
Petroli Isabela
Noseda Juan
Bosio Felipe
Piersimone Guadalupe
Serra Benjamin
Grosso Juan Pedro
Perales Lisandro
Club Gimnasia y Esgrima:
Braccia Michelli Francisco
Cossettini Augusto
Carignano Alma
Zárate Lucía
Martinez Victoria
Trento Ignacio
Reghenaz Ornela
Martinez Sofía
Taffarel Caterina
Club Kimberley:
Gutierrez Santino
Moncagatta Matias
Club Macabi:
Felipoff Mateo
Lopez Benjamin
Club Polideportivo Recreo:
Ruiz Forte Simón
Club El Quillá:
Calello Franchesco
Toretta María Luz
Salva Julián
Benitez Paulina
Cattaneo Amparo
Club Regatas Coronda:
Carmona Francisco
Gomez Paris Manuel
Club Regatas Santa Fe:
Pozzo Galdón Santino
Bellman Ignacio
Club República del Oeste:
Mendoza Brian
Reigonda Martina
Ibarra Maitena
Jacobo Valentina
Farah Tomás
Lestusi Gallo Francesca
Falconier Ana Clara
Ibarra Nahiara
Bertola Renata
Club Rivadavia Juniors:
Nadal Jerónimo
Baroni Máximo
Manattini Marcos
Meinardy Juan
Ciprian Antonio
Club Sanjustino:
Garay Leandro
Lasave Agustín
Garnica Marco
Tomatis Dante
Club Santa Rosa:
Jurgelenas Kreig Josefina
Bianchi Valentino
Alcala Guil Agustín
Club Unión Santa Fe:
Mendes Acosta Benjamín
Ponsetto Juan Cruz
Chaves Agustín
Aquino Felipe
Club Unión Santo Tomé:
Casabianca Tomás
Corbo Vicente
Blanco Valentino
Milocco Catalina
Vicino Pilar
Sanchez Paloma
Irazusta Pilar
Ronconi Maitena
Beltramo Caterina
Marquez Bautista
Chiessa Bautista
Haller Mayora Lourdes
Friera Candela
Ramello Josefina
Bonaveri Paulina
Marquez Aitana