Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union El jueves, de 17 a 20.30, el Campus Deportivo será en el estadio mundialista de Unión junto al campeón olímpico Walter Herrmann. La lista de participantes Por Ovación 13 de julio 2026 · 15:15hs

El jueves que viehe se realizará en el estadio Ángel Malvicino de Unión, el Campus Deportivo de Básquet, que contará con la presencia estelar de Walter Herrmann, campeón olímpico en Atenas 2004, exjugador de la NBA y protagonista de una destacada trayectoria en las principales ligas del mundo.

Herrmann compartirá su experiencia y conocimientos junto al entrenador profesional Julián Pagura y el equipo de trabajo de ADN Formación Olímpica, en una propuesta diseñada para transmitir conceptos técnicos, tácticos y valores fundamentales para la formación integral de los jóvenes deportistas.

Asimismo, la actividad contará con la participación de los entrenadores de las selecciones de Infantiles y Cadetes, tanto de la rama femenina como masculina, fortaleciendo el trabajo que la Asociación viene desarrollando durante toda la temporada con sus procesos de selecciones. LISTADO DE CONVOCADOS A PARTICIPAR DEL CAMPUS DEPORTIVO EN UNIÓN Club Alianza: Scarel Mauro Petrosino Luisa Club Alma Juniors: Maack Pedro Bertolotti Morena Peralta Jazmin Pasero Lucía Bovero Julieta Gimenez Owen Borgogno Bianca Peralta Ana Club Almagro: Spies Felipe Anderson Lucía Pirola Alma Collins Delfina Secop Candela Beossio Sofía Yannerich Helena Miseres Ciro Camissi Ignacio Spies Luján Vergara Josefina Sosa Clara Chalaliche Bárbara Caravario Samira Hessel Emilia Benítez Ámbar Club Alumni: Mangini Paloma Marchesi Helena Ramos Mía Marani Lucía Mayer Nehemias Club Argentino: Donadío Valentino Jacquier Ramiro Club Arroyo Leyes: Garcia Thiago Agustín Club Ateneo: Martínez Agustín Club Atlético Franck: Ávila Ignacia Planells Thiago Club Banco: Mielniczuck Denis Lucas Collins Nicolás Richard Estenoz Genaro Toplikar Valentino Oliva Hoffman Lucas Veneziano Santino Club Colon Santa Fe: Falomir Estanislao Godano Ciro Club Centenario: Montes Gaspar Masueco Florencia Gomez Trinidad Moroni Clara Moroni Carmela Paez Ana Biole Alvaro Boero Catalina Club Colon San Justo: Petroli Isabela Noseda Juan Bosio Felipe Piersimone Guadalupe Serra Benjamin Grosso Juan Pedro Perales Lisandro Club Gimnasia y Esgrima: Braccia Michelli Francisco Cossettini Augusto Carignano Alma Zárate Lucía Martinez Victoria Trento Ignacio Reghenaz Ornela Martinez Sofía Taffarel Caterina Club Kimberley: Gutierrez Santino Moncagatta Matias Club Macabi: Felipoff Mateo Lopez Benjamin Club Polideportivo Recreo: Ruiz Forte Simón Club El Quillá: Calello Franchesco Toretta María Luz Salva Julián Benitez Paulina Cattaneo Amparo Club Regatas Coronda: Carmona Francisco Gomez Paris Manuel Club Regatas Santa Fe: Pozzo Galdón Santino Bellman Ignacio Club República del Oeste: Mendoza Brian Reigonda Martina Ibarra Maitena Jacobo Valentina Farah Tomás Lestusi Gallo Francesca Falconier Ana Clara Ibarra Nahiara Bertola Renata Club Rivadavia Juniors: Nadal Jerónimo Baroni Máximo Manattini Marcos Meinardy Juan Ciprian Antonio Club Sanjustino: Garay Leandro Lasave Agustín Garnica Marco Tomatis Dante Club Santa Rosa: Jurgelenas Kreig Josefina Bianchi Valentino Alcala Guil Agustín Club Unión Santa Fe: Mendes Acosta Benjamín Ponsetto Juan Cruz Chaves Agustín Aquino Felipe Club Unión Santo Tomé: Casabianca Tomás Corbo Vicente Blanco Valentino Milocco Catalina Vicino Pilar Sanchez Paloma Irazusta Pilar Ronconi Maitena Beltramo Caterina Marquez Bautista Chiessa Bautista Haller Mayora Lourdes Friera Candela Ramello Josefina Bonaveri Paulina Marquez Aitana