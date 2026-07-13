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Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

El jueves, de 17 a 20.30, el Campus Deportivo será en el estadio mundialista de Unión junto al campeón olímpico Walter Herrmann. La lista de participantes

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Por Ovación

13 de julio 2026 · 15:15hs
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Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

El jueves que viehe se realizará en el estadio Ángel Malvicino de Unión, el Campus Deportivo de Básquet, que contará con la presencia estelar de Walter Herrmann, campeón olímpico en Atenas 2004, exjugador de la NBA y protagonista de una destacada trayectoria en las principales ligas del mundo.

Herrmann compartirá su experiencia y conocimientos junto al entrenador profesional Julián Pagura y el equipo de trabajo de ADN Formación Olímpica, en una propuesta diseñada para transmitir conceptos técnicos, tácticos y valores fundamentales para la formación integral de los jóvenes deportistas.

Asimismo, la actividad contará con la participación de los entrenadores de las selecciones de Infantiles y Cadetes, tanto de la rama femenina como masculina, fortaleciendo el trabajo que la Asociación viene desarrollando durante toda la temporada con sus procesos de selecciones.

LISTADO DE CONVOCADOS A PARTICIPAR DEL CAMPUS DEPORTIVO EN UNIÓN

Club Alianza:

Scarel Mauro

Petrosino Luisa

Club Alma Juniors:

Maack Pedro

Bertolotti Morena

Peralta Jazmin

Pasero Lucía

Bovero Julieta

Gimenez Owen

Borgogno Bianca

Peralta Ana

Club Almagro:

Spies Felipe

Anderson Lucía

Pirola Alma

Collins Delfina

Secop Candela

Beossio Sofía

Yannerich Helena

Miseres Ciro

Camissi Ignacio

Spies Luján

Vergara Josefina

Sosa Clara

Chalaliche Bárbara

Caravario Samira

Hessel Emilia

Benítez Ámbar

Club Alumni:

Mangini Paloma

Marchesi Helena

Ramos Mía

Marani Lucía

Mayer Nehemias

Club Argentino:

Donadío Valentino

Jacquier Ramiro

Club Arroyo Leyes:

Garcia Thiago Agustín

Club Ateneo:

Martínez Agustín

Club Atlético Franck:

Ávila Ignacia

Planells Thiago

Club Banco:

Mielniczuck Denis Lucas

Collins Nicolás

Richard Estenoz Genaro

Toplikar Valentino

Oliva Hoffman Lucas

Veneziano Santino

Club Colon Santa Fe:

Falomir Estanislao

Godano Ciro

Club Centenario:

Montes Gaspar

Masueco Florencia

Gomez Trinidad

Moroni Clara

Moroni Carmela

Paez Ana

Biole Alvaro

Boero Catalina

Club Colon San Justo:

Petroli Isabela

Noseda Juan

Bosio Felipe

Piersimone Guadalupe

Serra Benjamin

Grosso Juan Pedro

Perales Lisandro

Club Gimnasia y Esgrima:

Braccia Michelli Francisco

Cossettini Augusto

Carignano Alma

Zárate Lucía

Martinez Victoria

Trento Ignacio

Reghenaz Ornela

Martinez Sofía

Taffarel Caterina

Club Kimberley:

Gutierrez Santino

Moncagatta Matias

Club Macabi:

Felipoff Mateo

Lopez Benjamin

Club Polideportivo Recreo:

Ruiz Forte Simón

Club El Quillá:

Calello Franchesco

Toretta María Luz

Salva Julián

Benitez Paulina

Cattaneo Amparo

Club Regatas Coronda:

Carmona Francisco

Gomez Paris Manuel

Club Regatas Santa Fe:

Pozzo Galdón Santino

Bellman Ignacio

Club República del Oeste:

Mendoza Brian

Reigonda Martina

Ibarra Maitena

Jacobo Valentina

Farah Tomás

Lestusi Gallo Francesca

Falconier Ana Clara

Ibarra Nahiara

Bertola Renata

Club Rivadavia Juniors:

Nadal Jerónimo

Baroni Máximo

Manattini Marcos

Meinardy Juan

Ciprian Antonio

Club Sanjustino:

Garay Leandro

Lasave Agustín

Garnica Marco

Tomatis Dante

Club Santa Rosa:

Jurgelenas Kreig Josefina

Bianchi Valentino

Alcala Guil Agustín

Club Unión Santa Fe:

Mendes Acosta Benjamín

Ponsetto Juan Cruz

Chaves Agustín

Aquino Felipe

Club Unión Santo Tomé:

Casabianca Tomás

Corbo Vicente

Blanco Valentino

Milocco Catalina

Vicino Pilar

Sanchez Paloma

Irazusta Pilar

Ronconi Maitena

Beltramo Caterina

Marquez Bautista

Chiessa Bautista

Haller Mayora Lourdes

Friera Candela

Ramello Josefina

Bonaveri Paulina

Marquez Aitana

campus Walter Herrmann Unión
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