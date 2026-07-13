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Condenaron a Julio De Vido y José López por el caso Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo

Dos décadas después de que estallara la investigación, el Tribunal Oral Federal 4 impuso cinco años de prisión a ambos exfuncionarios por irregularidades en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos. También fueron condenados exdirectivos de la empresa sueca.

13 de julio 2026 · 15:36hs
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Condenaron a Julio De Vido y José López por el caso Skanska

Condenaron a Julio De Vido y José López por el caso Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión por su participación en el caso Skanska, considerado uno de los primeros grandes escándalos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los magistrados encontraron a ambos responsables de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por su intervención en las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos.

Para De Vido, la sentencia representa su quinta condena por hechos de corrupción. A las penas ya recibidas por los casos conocidos como Trenes Chatarra, los sobreprecios en la importación de GNL, el expediente vinculado a Odebrecht y la Tragedia de Once, ahora se suma esta nueva condena. El exfuncionario cumple actualmente arresto domiciliario.

En el mismo fallo, José López recibió la misma pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Condenas para exdirectivos de Skanska

El tribunal también condenó a varios exdirectivos y gerentes de la empresa sueca Skanska. Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron sentenciados a cuatro años de prisión por el delito de cohecho activo en concurso ideal con administración fraudulenta.

En tanto, Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco y Adrián López recibieron tres años de prisión. La pena será de cumplimiento condicional, aunque deberán respetar reglas de conducta, como fijar domicilio y someterse al control de un patronato.

Además, el TOF 4 ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos, correspondientes al producto de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, montos que deberán ser actualizados al momento de su ejecución.

La acusación y el juicio

Durante el proceso, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y otros exfuncionarios actuaron de manera coordinada para direccionar licitaciones en favor de Skanska, mediante concursos privados sin justificación, lo que permitió concretar la maniobra investigada.

El juicio oral se desarrolló a lo largo de 47 audiencias, iniciadas en abril de 2024, con la declaración de 78 testigos y la presentación de abundante prueba documental.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez. El fallo fue adoptado por mayoría, ya que López Iñiguez votó en disidencia respecto de la calificación legal y del monto de las penas. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 22 de septiembre de 2026.

Qué investigó el caso Skanska

La causa Skanska se inició en 2006 y buscó determinar si existió un esquema de pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a la empresa sueca en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

La investigación quedó a cargo del entonces juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, y con el tiempo dio origen a otras pesquisas sobre presuntas irregularidades en la obra pública, entre ellas la vinculada al caso Odebrecht.

De Vido José López
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