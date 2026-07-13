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Con Messi, Mbappé y dos estrellas inglesas: la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

Este martes se pondrán en marcha las semifinales del Mundial y hay varios que pelean por ser los máximos anotadores. Messi y Mbappé están arriba

13 de julio 2026 · 14:54hs
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Con Messi, Mbappé y dos estrellas inglesas: la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

@Argentina

El Mundial 2026 entró en sus instancias definitorias, ya que este martes se pondrán en marcha las semifinales, y la pelea por la Bota de Oro que se le entrega al máximo goleador está más pareja que nunca. En la primera posición están el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, con ocho tantos cada uno.

Messi, que a sus 39 años sorprendió al mundo con su impresionante nivel, le hizo un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y además le convirtió a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

El argentino, además, es el máximo anotador en la historia de los Mundiales, con 21 goles repartidos en sus seis participaciones.

Mbappé, por su parte, le hizo un doblete a Senegal, Irak y Suecia, mientras que en los últimos dos partidos también les convirtió a Paraguay y a Marruecos.

El francés, que disputa este torneo por tercera ocasión en su carrera, ya anotó 20 goles en total y todo indica que en las próximas ediciones dejará muy atrás la marca de Messi y quedará en soledad como máximo goleador histórico en Mundiales.

En la tercera posición aparece el noruego Erling Haaland, con siete goles, aunque ya no tiene chances de competir por este premio debido a que su selección quedó eliminada en los cuartos de final.

Por otra parte, los dos jugadores que podrían meterse en la pelea por terminar como máximo goleador son las estrellas inglesas Jude Bellingham y Harry Kane, gracias a sus seis anotaciones.

Finalmente, en el sexto lugar está otra de las figuras de Francia. Se trata del extremo Ousmane Dembélé, quien ya hizo cinco goles en este Mundial.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi: 8 goles

Kylian Mbappé: 8 goles

Erling Haaland: 7 goles

Harry Kane: 6 goles

Jude Bellingham: 6 goles

Ousmane Dembélé: 5 goles

Messi Mundial Kylian Mbappé
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